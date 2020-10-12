記者實測百佳3200萬大抽獎　登記甫開始逾萬人排隊　三部曲即完成

撰文：陳淑霞
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政府要求申請第二期「保就業」計劃的的兩大超市，要將最少一半補貼回饋顧客。百佳宣布舉行網上大抽獎，在毋須消費情況下，全港市民今(12日)下午1時起，可於任何時間登記抽獎，獎品總值超過3200萬元現金券及禮品。
《香港01》記者今日於1時登入網頁實測，系統顯示，登記甫開始，已有逾2萬人排隊，系統指，預計需輸候半小時，記者最終於下午1時06分，終成功進入抽獎登記頁面，前後共等候6分鐘。登記相對簡單，只需填寫本港手機號碼，及生日日期即可，即完成整個抽獎登記過程。不過，電話熱線則相對繁忙，記者於下午近1時半，7度致電始成功接通。
值得注意的是，每個手機號碼只能登記一次，重複者即會作廢。
百佳大抽獎甫接受登記，已有逾萬人於網頁排隊進入頁面登記。
百佳表示，市民不用到百佳消費，只需在今日下午1時至18日晚上11時59分期間，於網上或以電話（活動熱線3699 8822）登記簡單資料，包括有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，並不需要姓名及身分證號碼，登記後會獲得一次抽獎機會。
在獎賞方面，頭奬為100元百佳現金券及「1分鐘免費掃貨」，名額10個，二奬為100元百佳現金券及「獨家為您賞禮品套裝」，名額3000個，並設「全城奬」100元百佳現金券，名額316,990個。結果將於10月23日，由電腦隨機抽出，共32萬個得奬名額。
在獎賞方面，頭奬為100元百佳現金券及「1分鐘免費掃貨」，名額10個，二奬為100元百佳現金券及「獨家為您賞禮品套裝」，名額3000個，並設「全城奬」100元百佳現金券，名額316,990個。結果將於10月23日，由電腦隨機抽出，共32萬個得奬名額。
大抽獎共設32萬名得奬者，獎賞總值逾3,200萬元。（資料圖片）
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