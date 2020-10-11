百佳大抽獎回饋市民　社協：整色整水難惠及基層　政黨倡全單七折

政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃時須回饋社會，百佳今日（11日）進一步公布回饋計劃詳情，會以大抽獎形式，推出獎賞總值逾3,200萬元，共設32萬名得奬者。 香港社區組織協會幹事施麗珊認為，抽獎方式難以惠及全部基層，且受惠人數太少。「超市價格關注組」召集人顏汶羽則認為超市現金券抽獎是「整色整水」、且行政速度太慢，建議以全單7折等方式更快捷方便。

香港社區組織協會幹事施麗珊指抽獎並非針對低收入者，認為「幫唔到」基層。（資料圖片/盧翊銘攝）

組織指抽獎構思「整色整水」 社區組織指難惠及基層

「超市價格關注組」召集人顏汶羽批評，百佳的構思只是「整色整水」，未能做到「全民受惠」及直接減輕普羅市民面對疫情及經濟下行的負擔。他指，抽獎的方式在行政上速度太慢，倒不如推出全單折扣的方式簡單快捷。他說早前落區調查，市民普遍更歡迎超市推出「全單七折」的優惠，而對抽獎的方式則不太認同，認為中獎可能性不大。

香港社區組織協會幹事施麗珊指，抽獎並非針對低收入者，且頭獎僅有100元現金券和1分鐘掃貨，金額較低，加上獲獎人數只有32萬，「幫唔到」基層。而根據政府數據，本港的貧窮人口在2018年已經多達140.6萬人。

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袁海文：回饋比例低 用公帑做營銷

深水埗區議員、民主黨消費權益政策副發言人袁海文則指，應該著眼於超市回饋方案總金額佔超市獲發的保就業資助的比例。他說兩間超市在疫情中生意不降反升，但如今推出的回饋方案在比例上仍相差較遠。他又指，這樣的抽獎更像是用政府公帑做營銷，建立企業形象。

深水埗區議員、民主黨消費權益政策副發言人袁海文。（鄭子峰攝）

兩超市第二期保就業獲批逾億

除今日公布的抽獎方案之外，百佳早前曾表示從10月起向低收入家庭、長者及傷殘人士發放每人200元的現金食物券，總值超過4,000萬元，預計受惠人數逾20萬。現金食物券毋需申請，20間社福機構將評估其服務對象的需要發放現金食物券。

兩超市9月時已獲批保就業第二期補貼，惠康獲批補貼逾1.8億元，百佳獲批逾1.6億元。政府稱惠康和百佳的回饋金額不應少於獲補貼額的50%，分別涉1億及8100萬元。按兩大超市早前公布回饋細節，惠康將派發8000萬元現金券及餐券、凍結300款商品價格半年等，共涉1.2億元；百佳則從10月起透過社福機構派發4000萬元現金券。

百佳所屬的屈臣氏集團首席營運總監倪文玲早前曾透露，他們曾跟當局建議，向所有顧客提供8折優惠，認為這個做法最直接、又或者向所有進店的顧客派發現金券，希望回饋顧客，惟政府不接納，最終就決定以抽獎形式處理，而抽獎方案也亦獲得政府批准。

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