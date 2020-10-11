保就業｜百佳3200萬大抽獎　設32萬個得奬名額　明日起接受登記　

最後更新日期：
政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會，百佳今日（11日）進一步公布大抽獎詳情，市民毋須消費，由明日（12日）起至下周日（18日）期間，於網上或以電話登記簡單資料，如手提電話號碼、出生月份及日期等，便可參加。大抽獎共設32萬名得奬者，獎賞總值逾3,200萬元。
百佳表示，市民不用到百佳消費，只需在10月12日下午1時至10月18日晚上11時59分期間，於網上或以電話（活動熱線3699 8822）登記簡單資料，包括有效香港手提電話號碼、出生月份及日期，並不需要姓名及身分證號碼，登記後會獲得一次抽獎機會。
在獎賞方面，頭奬為100元百佳現金券及「1分鐘免費掃貨」，名額10個，二奬為100元百佳現金券及「獨家為您賞禮品套裝」，名額3000個，並設「全城奬」100元百佳現金券，名額316,990個。結果將於10月23日，由電腦隨機抽出，共32萬個得奬名額。
在獎賞方面，頭奬為100元百佳現金券及「1分鐘免費掃貨」，名額10個，二奬為100元百佳現金券及「獨家為您賞禮品套裝」，名額3000個，並設「全城奬」100元百佳現金券，名額316,990個。結果將於10月23日，由電腦隨機抽出，共32萬個得奬名額。
大抽獎共設32萬名得奬者，獎賞總值逾3,200萬元。（資料圖片）
▼百佳3200萬大抽獎攻略及Q&A▼
+6
+6
+6
百佳指，已委任國際專業服務機構安永諮詢服務有限公司，觀察大抽獎系統隨機抽出得獎者整個過程。得獎者將於10月29日至11月12日，經所登記之手提電話號碼分批獲短訊通知領獎事宜，至於頭奬活動「1分鐘免費掃貨」暫定於12月6日於指定分店舉行，得奬者將由百佳客戶服務部致電通知；二奬及全城奬得奬者只需於11月2日至11月30日期間，分批於全香港任何一間分店，出示得獎通知短訊並提供中奬之香港手提電話號碼、出生月份及日期即可兌換獎賞，詳情可瀏覽smile.parknshop.com 。
大抽獎明日起接受登記。（網站截圖）
不直接提折扣優惠 因恆常已有不同優惠
對於為何不直接給予折扣回贈，百佳表示，恆常已有不同的優惠，而政府亦向超市表明不支持向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施，作回饋方法，故是次方案並不包括任何折扣安排。百佳又解釋，政府向超市表明，需向市民提供無附加條件的現金優惠，即不可先購物才給予優惠，故除了抽獎形式派現金購物券，就只能在店舖以先到先得的形式派發，惟考慮到公眾衛生安全，並沒有其他選擇。