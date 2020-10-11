保就業｜百佳3200萬大抽獎　設32萬個得奬名額　明日起接受登記　

政府要求兩間連鎖超級市場包括惠康及百佳，申請第二期保就業計劃須回饋社會，百佳今日（11日）進一步公布大抽獎詳情，市民毋須消費，由明日（12日）起至下周日（18日）期間，於網上或以電話登記簡單資料，如手提電話號碼、出生月份及日期等，便可參加。大抽獎共設32萬名得奬者，獎賞總值逾3,200萬元。

大抽獎共設32萬名得奬者，獎賞總值逾3,200萬元。（資料圖片）

▼百佳3200萬大抽獎攻略及Q&A▼

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大抽獎明日起接受登記。（網站截圖）

不直接提折扣優惠 因恆常已有不同優惠

對於為何不直接給予折扣回贈，百佳表示，恆常已有不同的優惠，而政府亦向超市表明不支持向顧客提供折扣，包括減價、凍價等與貨品價格掛鈎的措施，作回饋方法，故是次方案並不包括任何折扣安排。百佳又解釋，政府向超市表明，需向市民提供無附加條件的現金優惠，即不可先購物才給予優惠，故除了抽獎形式派現金購物券，就只能在店舖以先到先得的形式派發，惟考慮到公眾衛生安全，並沒有其他選擇。