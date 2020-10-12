屯門VTC18歲女學生確診　屬China Secret群組　學校停課14天

本港新冠肺炎疫情反彈，今天（12日）再增11宗確診個案，當中6宗屬輸入個案，5宗屬本地感染個案，有1宗屬源頭不明。 在本地個案中，包括一名18歲女子，她就讀屯門職業訓練局(VTC)青年學院，10月4日有病徵，翌日傳染期內仍有上課，當局會在該學校及毗連會有共用設施的香港專業教育學院屯門分校派發樣本瓶，而這兩間學校亦會停課14天。 該名女子屬於China Secret群組第三代傳播，與另一名屬於China Secret群組第二代傳播的確診者曾一起於港威酒店出席派對，當局初步認為她的感染源頭並非於學校。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今天新增11宗確診個案，當中6宗屬輸入個案。而餘下的個案當中有4宗屬有源頭個案，1宗屬源頭不明，但未能確定是本地或輸入個案。另有少於10宗初步確診個案。

在本地感染中，有兩宗是殘疾人士院舍國寶之家院友，他們在檢疫中心再發病，該群組累計有17人感染。

而第5193宗個案是一名18歲女子，她與早前一名確診者有關連，她在10月4日失去味覺，但翌日仍有到屯門職業訓練局青年學院上課，她在10月8日到門診取樣本瓶，其後確診。由於她在傳染期曾上學，該學校需停課14天，張竹君稱，由於該校毗連香港專業教育學院屯門分校，兩間學校門口相近，亦會共用設施，因此香港專業教育學院屯門分校亦需停課14天，當局會在兩間學校派發樣本瓶。

屯門職業訓練局青年學院及香港專業教育學院屯門分校都需停課14天。 (facebook圖片)

張竹君稱，該名18歲女子與一名確診者是朋友，有流行病學關連，但不願公布該名確診者的編號，僅指該名確診者曾經與有到訪China Secret酒吧的確診者有接觸，即18歲女子或屬該群組的第三代傳播。張竹君稱，早前透過警方一直找尋這名18歲女子，但找到她時發現她已到門診求醫，樣本亦呈陽性。

曾在港威酒店房間聚會 派對內有1、2人已確診

該名女子在9月27日曾與7人在尖沙咀港威酒店房間聚會，該次聚會人士都屬密切接觸者，需要檢疫，當中有1、2人已經確診。被問到該聚會中有無人去過China Secret酒吧？張竹君本稱需要調查，但其後又指其中至少一人曾到China Secret酒吧，但18歲女子或未有直接與這人有接觸，因該聚會的參加者會「出出入入」。至於事件中是否有人暪報，會否作出檢控時，她指會因應情況決定。

另外，確診的18歲女子住在上水天平邨天喜樓，傳染期曾與同學在餐廳食飯，10月3日亦與一名社工在粉嶺和興體育館打羽毛球，未知有無其他除口罩活動，同學及社工都屬於密切接觸者。涉及這名女子的密切接觸者最少有7至10人，包括在酒店聚會的5人，同住的密切接觸者亦有1、2人。