新冠肺炎｜專家倡強制檢測　自願派樽醫生遭嫌多事：有病人沒交樽

本港新冠肺炎疫情反覆，有專家更指是第四波的開始。抗疫專家袁國勇提倡，立法強制要求有病徵的人接受檢測。不過，有自願參與派發深喉唾液樣本瓶作病毒檢測的家庭醫生坦言，無收錢做多點為抗疫，但有時病人卻認為做法是多事，甚至有病人在得知陰性檢測結果後便不再覆診，「義務幫手做，出於一番好意，但有時都覺得好難受。」 另一名醫生則擔心，強制病人接受檢測或會增加醫生及病人間的衝突，「醫院都仲可以有保安圍住佢，但診所得醫生同護士，點做呢？」病人事後亦可能向醫委會投訴，醫生或被判專業失當。

進入秋冬季節，袁國勇呼籲市民提早嚴密戒備狀態，斬斷病毒傳播鏈。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府透過醫管局的46間普通科門診派發深喉唾液瓶，另外私家醫生可以自願參加派樽。

自3月開始參加計劃的家庭醫生關嘉美憶述，當時有感疫情嚴重，所以自行向衞生防護中心發電郵，其後獲中心郵寄深喉唾液瓶，但病人則要到普通科門診診所設有深喉唾液樣本收集點交回樣本。她留意到不少病人無自行交樽，「浪費咗好多樽，我哋又唔想上門搵速遞要收病人錢。」病人則希望可以將樣本交回診所，她坦言做唔到「診所一個醫生、一個姑娘，無能力（去交樽），用common sense你都諗到啦。」

病人取口水樽後無自行交回

有醫生遭病人拒絕取樽留口水，關嘉美亦曾遇到類似經歷。她說：「有同啲病人解釋『你有少少病徵都係拎個樽好啲』,但病人就覺得你好多事，其實我出於一番好意又義務幫手做，覺得好難受」，甚至有病情較嚴重的病人得悉檢測結果為陰性後，自覺無事，「打電話叫佢覆診都好似得罪佢咁。」

家庭醫生關嘉美

政府應多加宣傳早檢測的好處

被問到是否支持推有病徵者強制檢測？關嘉美指不評論，但她至今支持向私家醫生派樽的做法，但認為政府要多做一步，「好多物流上面要處理，政府係咪可以俾錢搵啲物流公司去處理收樽呢？但好似我診所收7點半，又有啲診所24小時，係咪都可以配合到？」

另外，她亦認為政府應該多加宣傳早檢測的好處，因為不少病人對留樣本不了解，抗疫意識甚低，連口罩亦未有正確配戴，「咁樣落去真係好難歸零，希望大家唔好怕煩，為自己好、為社會、為經濟，有少少病徵都去驗。」

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另一位家庭醫生李福基則認為，難以強制病人取口水樽作檢測，而病人的反應亦不一，「疫情爆得勁咁多啲人，好似呢排雙位數，但佢哋會輕視覺得全港700萬人先得幾個。」同時，現時醫生所作的醫療程序全要向病人解釋及取得同意，即做公立醫院收到發燒病人，若對方不同意留樣本，院方亦只好放人。

批袁國勇的措拖「離地」

李福基難以想象，如何實行強制要求病人作檢測，擔心措施會影響醫生及病人的關係，「醫院都仲可以有保安圍住佢，但診所得醫生同護士，點做呢？」病人事後亦可能向醫委會投訴，醫生或被判專業失當。他說：「除非政府真係立法，我哋授權可以報警拉人，好似口罩令咁。」

對於是否要強制有病徵者做檢測， 李福基對此有保留，認為政府在抗疫上仍然未做到足，「其實可以行多步鼓勵市民做檢測，每家每戶都寄口水樽，之前銅芯口罩都得啦」，即使不全港進行，亦應該選擇在爆發地區進行，如最近的葵涌區。

此外，私家醫生是否參與計劃涉及很多考慮，包括診所的護士是否同意，感染風險，或者承受停業的風險，「一有咩事就要停業14日，咁真係要做生意，啲租金點算，政府就話蝕得起。」他批評，袁國勇並非真正在外執業的醫生，不了解實際的運作，提出的建議「離地」。