新冠肺炎｜逾3000市民今到臨時檢測中心採樣　已完成1844個化驗

政府今日（12日）表示，截至晚上八時，政府設於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的四間臨時檢測中心累計合共為4,938人採樣作新冠肺炎檢測，當中葵青和油尖旺臨時檢測中心今日分別有超過900人接受採樣作檢測。

檢測中心8號風球下將暫停服務

政府晚上表示，分別位於灣仔、葵青、九龍城和油尖旺的臨時檢測中心，全日分別為711人、955人、463人和965人採樣作檢測，則全日接受檢測人數達3,094人。截至今晚10時，臨時社區檢測安排下累計完成1,844個樣本的檢測。

發言人提醒，若發出8號或以上熱帶氣旋警告信號，四間臨時檢測中心將會暫停服務。若該警告信號取消時，距離臨時檢測中心關閉時間兩小時或以下，中心當日將不會開放。

普通科門診診所今派出逾2,400個樣本包

醫管局46間普通科門診診所派發深喉唾液樣本收集包的時間，已由10月9日起，延長至周一至五上午9時至下午1時及下午2時至5時。46間醫管局普通科門診診所於今日共派出超過2,400個樣本包。自7月27日起，醫管局普通科門診診所共派發超過6.5萬個樣本包，經化驗室進行檢測的樣本超過3.9萬個，超過60個樣本對新冠病毒呈陽性反應。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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食環署向餐飲處所派逾1.29萬個樣本瓶

此外，食環署在特定群組檢測計劃下為餐飲業務前線員工提供的第二輪檢測服務由10月1日開始，截至10月11日共向餐飲處所派出超過1.29萬個樣本瓶，經檢測的樣本約4,000個。食環署由10月9日起一連三晚安排檢測承辦商前往酒吧區派發樣本瓶，在酒吧區附近停泊流動車輛，鼓勵酒吧及酒館的從業員及顧客接受病毒檢測。檢測承辦商過去三晚在酒吧區共派發超過2,100個樣本瓶，當中包括約1,770個向員工派發的樣本瓶（計算在上述超過1.29萬個樣本瓶內）及約390個向顧客派發的樣本瓶。