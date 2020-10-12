新冠肺炎｜臨時檢測中心未有陽性個案　張竹君：第三波疫情未完　

本地肺炎疫情反覆，政府於部分地區設置臨時檢測中心，期望於高危地區找出社區隱形患者。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生今日（12日）表示，臨時檢測中心未有陽性或初步陽性個案。對於有專家認為本港已踏入第四波疫情，她則認為，「第三波疫情一直都未完。」

政府於四區設置臨時檢測中心。（資料圖片）

今日（12日）新增11宗確診個案，包括6宗輸入和5宗本地個案。為找出社區的隱形患者，政府於灣仔、葵青、九龍城及油尖旺四區，設置臨時檢測中心，暫定會提供服務至後日（14日），每天開放時間為上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時。



張竹君表示，截至目前為止，未有於中心找出陽性或陽步個案。對於應否擴大檢測中心位置，她認為政府會監察計劃反應、用量、疫情發展等，再看是否需要增加。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生認為，第三波疫情一直都未完。（盧翊銘攝）

對於疫情走勢，有專家認為已踏入第四波情，張竹君則指：「 唔知專家點睇，我就覺得第三波一直都未完。」

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