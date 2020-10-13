浪卡風球｜所有法院審裁處聆訊延期　普通科門診暫停

熱帶氣旋浪卡凌晨4時集結在香港以南約450公里，逐漸遠離本港，但本港風力卻增強。天文台在清晨5時40分，發出今年第二個8號風球，預料會在今日日間大部份時間維持。 司法機構宣布，今早所有法院及審裁處的聆訊會延期；另院醫管局轄下普通科及專科門診診所服務暫停。

所有銀行暫停營業

【07:41】銀行公會宣布，因八號烈風或暴風信號生效，所有銀行暫停營業。如果八號信號或極端情況在中午12時正或以前取消，銀行在情況許可下，將於兩小時內恢復營業。如果八號信號或極端情況在中午12時後取消，銀行全日停止營業。

房委會綠置居選樓環節全部取消

【07:23】房委會宣布，綠置居選樓環節全部取消，原定今日開始一連四日，以及下周一的選樓環節延期，經修訂的選樓日期將在「綠置居2019」網站盡快公布。

港交所延遲開市

【07:07】港交所宣布，證券市場（包括滬深港通北向交易）及衍生產品市場之上午交易時段會延遲開市，如果8號信號於上午9時仍然生效，上午將暫停交易，若8號信號在中午12時或之前取消，下午恢復交易，中午12時仍然生效則全日停市。

【07:02】 立法會秘書處宣布，立法會公共申訴辦事處暫停服務，立法會綜合大樓的公眾服務，包括立法會圖書館和立法會檔案館亦暫停。 當8號或警告信號取消後，各項服務將於2小時後恢復正常；若號於下午3時或以後取消，各項服務則全日暫停。

【06:30】政府宣布，由於八號熱帶氣旋警告信號現正生效，位於灣仔區港灣道體育館、葵青區石籬社區會堂、九龍城區啟德社區會堂及油尖旺區梁顯利油麻地社區中心的4間臨時檢測中心將暫停開放。

【06:23】勞工處宣布，在港灣道體育館為等待到新僱主家庭履新的外籍家庭傭工，所提供的新型冠狀病毒病檢測，以及相關的預約熱線1836133將暫停服務。在天氣和交通情況許可下，有關服務會在八號熱帶氣旋警告信號取消後兩小時內恢復。

​【06:22】工業貿易署宣布，該署經已暫停所有公眾服務。如八號熱帶氣旋警告信號在下午3時30分前取消，該署各項公眾服務將會在兩小時內逐步回復正常。

【06:21】入境處宣布，入境處總部及轄下各分區辦事處、人事登記處、生死及婚姻登記處和智能身份證換領中心暫停服務。

【06:20】醫管局宣布，轄下所有普通科門診診所、專科門診診所包括物理治療、職業治療等，將會暫停服務，公立醫院的急症室會照常服務，已經預約的門診病人，請於八號信號取消後另約診症時間；如果八號信號在今日中午前取消，門診及日間醫院會於下午恢復服務。另外，在46間普通科門診診所的樣本瓶派發及樣本收集服務將會暫停。

【06:15】司法機構宣布，今早所有法院及審裁處的聆訊會延期。八號熱帶氣旋警告信號如在上午11時或以後仍然生效，今日下午所有法院及審裁處的聆訊亦會延期。法院和審裁處的登記處及辦事處亦會暫停辦公，直至另行公布。

社署轄下所有福利服務單位不開放

【05:58】社會福利署宣布，所有社署轄下福利服務單位、所有幼兒中心、提供課餘託管服務的中心、長者服務中心及包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，將不會開放。當8號熱帶氣旋警告信號取消後，在天氣和情況許可下，各單位將會在2個小時內恢復正常服務。

另外，民政事務總署會為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。