浪卡風球｜杏花邨海旁有市民越過欄杆拍照　抱起小朋友岸邊觀浪

熱帶風暴浪卡襲港，8號東北烈風或暴風信號在今天（13日）清晨5時許生效，天文台預料，隨着本地風力逐漸減弱，黃昏至晚上考慮改發三號強風信號。 雖然天文台已多番呼籲，海面會有湧浪及非常大浪，市民應該遠離岸邊及停止所有水上活動，但仍有市民在杏花邨海旁跨越欄杆拍照，亦有人抱起小朋友在岸邊觀浪。

下午一時許，在杏花邨海旁風勢較早上增強，間中有樹木被吹到東歪西倒，岸邊湧浪少於一米，有市民表示比3號風球風勢較弱。

有四名市民專程從長沙灣來到杏花邨看浪，表示「好開心、好涼爽」，但感覺像3號風球風勢。早前有警員巡視勸喻市民遠離岸邊，免生危險，隨後「追風」的市民減少。該四名市民一度跨越欄杆，在岸邊拍照，其中一人表示自己不是小朋友，「有自制能力」，不太擔心，又說只是玩一會兒，很快離開。

有市民一度跨越欄杆，在岸邊拍照。（楊凱力攝）

居住九龍的劉氏夫婦帶同讀幼稚園的小朋友到杏花邨海旁，又抱起小朋友在岸邊欄杆觀浪。劉太表示不會危險，她會抱緊小朋友。劉太說，以往掛8號颱風在杏花邨常見大浪，但今天有點失望，又指空氣很好，「小朋友未見過大浪」，故來海旁觀浪，看到喜歡的船和海。