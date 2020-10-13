浪卡風球｜風暴威力弱　沙田新城市有市民趁「假期」舉家行街

熱帶風暴浪卡襲港，天文台在清晨改掛8號東北烈風或暴風信號。部分地區風勢未見凌厲，有市民專程外出享受難得假期，《香港01》記者於沙田新城市廣場視察所見，人流不算多，但不乏一家大小。有家庭專程外出遊車河及飲茶，又有父親帶同女兒「落樓」閒逛及踏滑板車，感受風球威力。他們不約而同指，今次風暴威力明顯稍遜，「同平時8號風球有啲唔同。」

現場所見，新城市廣場大部份商舖均無營業，商場內人流不多，但有不少一家大小，趁「風假」外出行街。

楊生一家專程從何文田家中出發，駕車前往沙田閒逛，「順便支持吓消費」。楊太表示，他們經營抗菌塗層生意，丈夫今早原定外出開會，惟因打風取消會議，她今早則已於家中完成視像會議。兩人趁不用開工，帶同兩歲半的孻仔外出飲茶及遊車河。楊太稱，茶樓今日有不少食客，不過商場人流明顯不多；楊生則指，駕車途中有感受到風球威力，但較以往稍弱，「平時8號風吹到啲樹好勁，但今日唔係好大風。」對於突如其來的「打風假」，楊太則苦笑道：「都唔好話多日假期，市道咁艱難。」

從事IT業的沙田居民趙先生，今日同樣不用上班，專程帶同2歲半的女兒Sophie外出走走。他指，自己居於商場附近，趁有打風假「落嚟行吓」，及陪伴女兒在安全的地方踏滑板車，全副裝備的Sophie則指，感受到戶外「有少少風」。

商舖沒開門，不過酒樓及戲院，則仍照常營業，戲院外有市民排隊購票，但多個電影場次未見爆滿，從事設計的陳小姐今天不用上班，毋需在家工作，遂和丈夫結伴睇戲，「趁唔駛返工出嚟行吓。」