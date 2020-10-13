新冠肺炎｜增8宗確診、2宗源頭未明　涉天晉住客及太古城中心員工

衞生防護中心公布，本港今日（13日）增8宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，當中兩宗是本地感染源頭未明個案，包括一名住在將軍澳天晉第8座的68歲男子，其同住的32歲家人亦確診；另一宗個案是48歲男患者，住牛頭角碧麗苑A座，病人於太古城中心一期工作，最後一日上班日期為10月9日。 輸入個案方面則有4宗，患者分別來自法國、德國、菲律賓及印度。本港至今累計有5,202宗新型肺炎確診個案（包括1宗疑似）。

將軍澳私人屋苑天晉。（網上圖片）

受風球「浪卡」影響，衞生防護中心今日不設新型肺炎記者會，僅以新聞稿交代疫情。

兩宗源頭不明個案均是自行求醫驗出確診

新增的8宗個案，有2宗是本地源頭未明個案，其中一人是68歲男病人（個案編號：5195）。他是退休人士，於10月5日開始發燒，同日及10月8日向一名私家醫生求診，至10月11日到將軍澳醫院急症室求醫並留院接受治療。

他的一名同住家人、32歲男病人（個案編號：5200）亦於今日確診，兩人住在將軍澳天晉第8座。

發病前一日仍有前往太古城中心上班

另一宗源頭未明個案、48歲男病人（個案編號：5199），住牛頭角碧麗苑A座他於10月10日開始發燒，並於10月11日到基督教聯合醫院急症室求醫，翌日遞交深喉唾液樣本。病人是於太古城中心一期工作場的文職人士，最後一日上班日期為10月9日。太古城中心辦事處回覆傳媒查詢時表示，至今並未接獲任何租戶、或衛生署通知有關個案，正向相關部門查詢了解詳情。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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尖沙咀港威或再增一人確診

餘下一宗與本地個案有流行病學關連的個案，患者是33歲男病人（個案編號：5201），住在荃灣友聯大廈，他是之前確診者的密切接觸者，從檢疫中心送院，初步資料顯示他有朋友曾到過尖沙咀港威酒店，惟是否屬China Secret群組延伸的酒店房聚會的群組，仍需再深入了解。

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印度抵港兩歲男童確診

輸入個案方面錄得4宗，其中第5196號個案、31歲男子由法國抵港；第5197號個案、38歲男子從德國抵港，是貨機機組人員，曾入住紅磡九龍海逸君綽酒店；第5198號個案、39歲女子是一名外傭，從菲律賓抵港，曾住荃灣香港遠東絲麗酒店；另有一名2歲男童、第5202號個案，從印度抵港，入住香港灣仔帝盛酒店。