新冠肺炎｜袁國勇倡強制為輕微病徵市民檢測　不配合可監禁或罰錢

本港新冠肺炎疫情持續，偶有出現源頭不明個案，政府抗疫督導委員會專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇今日（13日）於商台節目表示，強制每個輕微病徵的市民檢測最有效益，若市民不願配合，政府可考慮監禁或罰錢，並呼籲市民需抱有良好的公民意識，稱不論是政府官員及市民均要「諗清楚，咩係對香港好」。

袁國勇表示，明白到市民已出現抗疫疲勞，中港兩地家庭的苦況，建議每個輕微病徵的市民需強制檢測，認為該方法最有效益。他指，若具輕微病徵的市民不願配合，私家醫生可將資料傳給衞生署及警方，以便派人到住處檢測；若市民仍然不願配合，則可考慮罰錢或監禁。

唔可以咩都賴政府，大家要諗點先係為香港好

他呼籲市民需抱有良好的公民意識，指接下來至少等待9個月才有疫苗，反問本港財政儲備是否能支持未來一年。「唔可以咩都賴政府，大家要諗點先係為香港好。」

袁國勇指，街市燒味檔的職員只用濕布「抹一抹清潔」，從砍燒味至收錢由同一人處理。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他重申，防止病毒社區擴散，對高危控制點落實針對措施非常重要，例如街市燒味檔的職員只用濕布「抹一抹」，從斬燒味至收錢由同一人處理，建議找出所有高危控制點。他又指，現時茶餐廳、的士、街市等未能使用八達通付款，認為對疫情亦帶來影響。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼