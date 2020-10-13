浪卡風球｜ 食肆生意好壞參半　有酒家取消外賣優惠

熱帶風暴浪卡襲港，雖然高掛8號風球，但不少餐廳仍然照常營業。不過，生意不似預期，沙田多間連鎖食肆表明，打風期間生意淡靜，入座率最少大跌逾半；不過，將軍澳區的食肆卻相對「旺場」，在午市期間，有部份餐廳外面出現人龍，相對熱鬧。 以往打風期間，有酒樓提供特別優惠，外賣自取可享折扣，但今次就取消。就記者觀察，大部份食肆仍然保留疫情期間外賣、堂食等的優惠。

在將軍澳，商場內有餐廳在午市大排長龍。（王潔恩攝）

打工仔突享一天「打風假」，不少市民外出閒逛消遣。沙田新城市廣場及附近一帶商場有部份商店有開門，亦有餐廳照常營業，大部份是連鎖食肆及集團式經營餐廳。

有餐廳表示中午時段食客人流不多，直指打風對生意有影響，「最少比平時少左一半以上。」

被問到何以沒生意仍然開門，她表示，按公司政策規定，9號風球以上始不用上班，但公司有着兼職同事毋需返工，交通不便員工亦有同樣安排。

多間連鎖快餐店均照常營業，有海皇粥店員工表示，8號風球下生意淡靜，平日午飯時段大排長龍，但今天食客寥寥可數，「本身都唔多人出街，可能大家去晒飲茶。」該員工又指，打風更有特別津貼，「都算係咁啦。」

沙田多間連鎖食肆人流稀少，員工指打風期間食客減少。（陳淑霞攝）

太興燒味餐廳同樣未滿座，有員工表示，今日入座率大跌逾半，「平日都會滿半場，今日幾乎無人。」疫情下，餐廳有提供外賣自取優惠，需求因而增多，但他表示，「今日都只係得幾單。」

譚仔雲南米線情況接近，有員工指，打風期間，市民外出意欲大減，「你睇吓依家有幾多台客就知道啦。」

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有酒家取消優惠

以往打風期間，有酒樓提供特別優惠，外賣自取可享折扣，不過陶源酒家荃灣分店今次未按慣例。有超市則提供打風快閃優惠，顧客於8號風球懸掛前網上購物可享折扣；有傢俬店昨日則公告指，3號風球懸掛期間網購可享9折。

至於在將軍澳區，將軍澳有商場的餐廳在午市大排長龍。在疫情下，早前不少食肆推出優惠吸客。據記者觀察，大部份餐廳仍然保留優惠，例如外賣自取或堂食優惠等。