浪卡風球｜巴士車長堅守崗位回車廠候命　網民打氣︰車長辛苦了！

熱帶風暴浪卡襲港，天文台今（13日）清晨發出8號東北烈風或暴風信號，預料黃昏至晚上考慮改發3號強風信號。8號風球下，大部分巴士路線暫停服務，只有少數巴士路線仍然行駛，不過一眾巴士車長在風暴期間，其實仍需返回車廠候命，以便在落波之後，迅速恢復服務。「香港公共交通智庫」專頁上載車長群組內流傳，巴士車長在車廠內候命的照片，引來大批網民為車長打氣。

8號東北烈風或暴風信號有清晨生效至今，天文台表示，隨浪卡逐漸減弱，會視乎本港風勢，在黃昏至晚上考慮改發3號強風信號。

「香港公共交通智庫」於其社交網站專頁，上載巴士車長在車廠聚集候命的照片，並為巴士車長打氣。提到部分巴士提供有限度服務，網民提醒車長注意安全，表示：「所有巴士車長及前線員工，辛苦你們了！」

九巴亦在其社交網站專頁上載多張前線員工，為恢復巴士服務做準備的圖片。九巴指，感激一班前線及後勤同事，仍然緊守崗位，車長已回廠候命，準備落波時，即時重返工作崗位。

新巴及城巴也在社交網站專頁表示，前線和後勤員工已為恢復服務做好準備。除車長在特定地點候命外，車務督察也會巡邏各區巴士行經的道路，檢查有否路邊樹枝伸出馬路，確保路面適合巴士行駛。