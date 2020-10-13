港樂外籍樂手確診　上周五表演林鄭曾看半場　特首辦：非緊密接觸

新冠肺炎疫情未緩和。香港管弦樂團一名低音單簧管外籍樂手初步確診，他上周在尖沙咀文化中心舉行的貝多芬音樂節揭幕中演出，逾100名同場表演者須隔離檢疫。消息指，行政長官林鄭月娥有出席觀賞該場演出。 特首辦回覆查詢時確認林鄭有出席活動，但於表演中場休息時已離開，並指她全程佩戴口罩，沒有接觸樂團成員，並指林鄭「過去兩天已不只一次接受病毒測試。」 同場還有民政事務局局長徐英偉，他聽足全場，但指自己期間全程有戴口罩，並沒有與表演者接觸，會做病毒測試及避免公眾活動。

特首辦︰與樂團成員有相當距離

行政長官辦公室回覆表示，林鄭上星期五（9日）曾出席香港管弦樂團的表演活動，但全程佩戴口罩，沒有接觸樂團成員，座位與樂團成員有相當距離，並於表演中場休息時離開。

根據衞生防護中心的意見，行政長官不屬緊密接觸者，建議行政長官接受病毒測試，在公眾地方佩戴口罩及留意身體情況。行政長官過去兩天已不只一次接受病毒測試，並會遵從衞生防護中心給予的各項建議。

林鄭現身處深圳

林鄭昨率領代表團赴深圳，出席星期三舉行的深圳經濟特區建立40周年慶祝大會，代表團包括財政司司長陳茂波、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、創新及科技局局長薛永恒，及行政長官辦公室主任陳國基。

徐英偉聽足全場︰無事

出席同一活動並「聽足全場」的徐英偉回覆查詢指「無事」，並重申觀賞期間全程有戴口罩，不過為安全起見，明天會做病毒測試及避免公眾活動。

逾百名同場樂手須隔離檢疫

港樂低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco確診新型肺炎，港樂於上周五（9日）及周六（10日）於尖沙咀文化中心舉行樂季揭幕音樂會《貝多芬音樂節：廖國敏 | 貝多芬三重協奏曲》，染疫樂手亦有參演。

消息指患者驗出的病毒量偏高，逾100名同場表演者須隔離檢疫。

港樂發言人表示，已暫時關閉辦公室，並會取消在10月16及17日、23及24日的演出。退款安排將於下星期宣布。康文署亦公布，香港文化中心演藝大樓及音樂廳即日起暫停開放，分別至10月16日及25日。