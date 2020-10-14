勞工假擬10年睇齊銀行假　周小松：10年太離譜　3年屬理性

港府今年初宣布10項紓困惠民措施，包括計劃將勞工假與銀行假看齊，劃一為每年17天。早前有報道引述消息報道，指政府計劃「攤長」用10年時間，以每兩年加1天勞工假形式，逐步將勞工假與銀行假劃一為17日。 勞工顧問委員會僱員代表周小松今日（14日）表示，用10年時間加5日假「太離譜」，認為3年時間已足夠。勞工顧問委員會僱主代表郭振華就指出，年期較長可以讓市場調節，惟僱主要額外成本找替工，有可能轉嫁消費者。

現時，打工仔的假期可分為法定假期（勞工假）和公眾假期（銀行假）兩類。（資料圖片）

周小松在港台節目《千禧年代》認為，區分勞工假及銀行假不健康不公平，勞方爭取十多年，是具有逼切性，認同要循序漸進劃一假期，「但10年就太過離譜」，建議3年加5日，屬理性安排。

周引述政府報告，當中指出如全職僱員一年增加5日假期，僱主勞工成本增約0.77%，以每年加薪3%至5%計，「係可以承擔，對經濟影響非常之微」。

郭振華：額外找替工有難度

郭振華就表示，本港勞動市場一直供應不足，需要一個較長時間讓市場適應，讓影響減到最低，若進度太快，「菠蘿包可能由2.5元加到3.5元」，郭續指，勞工假期增加，僱主亦要找替工，部分如廚師等職業難以找臨時工，額外的成本有可能轉嫁產品或服務。