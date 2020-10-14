美國研究：瑞德西韋助患者快5天康復出院　兩成人現嚴重不良反應

新冠肺炎疫情仍然肆虐全球，國際醫學期刊《新英倫醫學雜誌》刊登由美國國家過敏和傳染病研究所進行的藥物瑞德西韋第三期臨床研究結果。團隊發現，服用瑞德西韋的患者，康復時間中位數是10天，較服安慰劑的患者短5天；而其29天死亡率是11.4%，較服安慰劑的患者低約4個百分點。有24.6%患者出現嚴重不良反應，包括8.8%患者出現嚴重呼吸衰竭，惟較對照組為低。

研究團隊招募逾1,060名病人參與研究，平均年齡為59歲，九成人情況嚴重。540名患者接受瑞德西韋治療10日，其餘則接受安慰劑治療。

研究結果發現，接受瑞德西韋的患者，康復時間中位數為10日，住院中位數是12日。其中病情嚴重、需要氧氣輔助的病人，康復中位數是11日。患者第15日的死亡率是6.7%，第29日死亡率是11.4%。有24.6%患者出現嚴重不良反應，包括8.8%患者出現嚴重呼吸衰竭。

而接受安慰劑治療的患者，康復時間中位數是15日， 住院中位數是17日，兩者均較服瑞德西韋的患者多5日；而病情嚴重、需要氧氣輔助的患者，康復中位數為18日，較服瑞德西韋的患者多7日。其第15日死亡率是11.9%，第29日死亡率是15.2%，皆較用瑞德西韋的患者高。另外，有31.6%人出現嚴重不良反應，包括血紅蛋白水平降低、呼吸衰竭及貧血等。

研究團隊認為，瑞德西韋或能阻止呼吸系統疾病惡化，故服用瑞德西韋能縮短病人住院及康復時間，整體死亡率及不良事件風險亦較低。