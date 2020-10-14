新冠肺炎｜港樂樂手初步確診　林鄭曾看音樂會　衞署籲觀眾作檢測

新冠肺炎疫情反覆。據了解，香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco初步確診新型肺炎，他上周五及六（10月9及10日）於尖沙咀文化中心表演，行政長官林鄭月娥曾出席該音樂會。 衞生防護中心今日（14日）公布，正繼續調查一宗初步確診個案，個案涉及香港管弦樂團一名35歲男樂師，他在表演後翌日（11日）起發燒，中心呼籲於10月9日及10日曾出席該樂團音樂會的觀眾留意自己身體狀況，及進行病毒檢測。 中心又指，該名病人居於東涌藍天海岸1期2座，其同住家人暫時未有出現病徵，已被送往檢疫中心。

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住東涌藍天海岸​ 表演後翌日發燒

衞生防護中心指出，病人曾於10月9日及10日晚上，於香港文化中心音樂廳參與樂團演出。他在10月11日開始發燒，即音樂會表演日子處於傳染期。樂手於10月12日分別到北大嶼山醫院及仁安醫院求診，其呼吸道樣本初步對新型冠狀病毒呈陽性反應。

病人居於東涌藍天海岸1期2座，其同住家人暫時未有出現病徵，已被送往檢疫中心。衞生防護中心會在病人住所派發樣本瓶。

觀眾不屬於密切接觸者

中心又指，根據評估，由於香港文化中心已實施社交距離措施，所有觀眾須戴上口罩，故曾出席該兩場演出的觀眾不屬於密切接觸者。不過，為審慎起見，中心建議觀眾留意自己身體狀況，如有不適應盡快求醫。即使沒有出現病徵，亦應盡量利用現有免費病毒檢測服務。

衞生防護中心已建議康樂及文化事務署安排清潔及消毒場地，並暫停開放香港文化中心音樂廳14日。衞生防護中心會向香港文化中心的職員，以及香港管弦樂團的其他職員派發樣本瓶。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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約90多位樂師同台演出 需要檢疫

中心又指，由於病人在表演期間不能佩戴口罩，其同台演出的約90多位樂師被界定為密切接觸者，正被安排進行檢疫。初步調查顯示，曾參與兩場演出的約50多名後台工作人員期間與病人沒有接觸，並有戴上口罩，衞生防護中心會為他們安排病毒檢測。

熱帶氣旋「浪卡」昨天襲港，天文台發出8號東北烈風或暴風信號。（資料圖片／張浩維攝）

昨掛八號風球 未有錄得新增個案

中心又指，由於昨日（13日）懸掛八號熱帶氣旋警告信號，衞生防護中心轄下公共衞生化驗服務處的樣本收發服務須暫停，而公共衞生化驗服務處亦只能提供有限度服務，故中心昨日處理的樣本中，未有錄得新增確診個案。截至10月14日零時零分，至今本港個案維持累計5,202宗（包括一宗疑似個案）。