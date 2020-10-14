上環新綜合大樓或不設停車場　區議員：全日都有違泊　促加車位

香港泊車位長期短缺，政府之前計劃於上環中港道興建社區設施聯用綜合大樓，按照「一地多用」原則，包括設置公眾停車場。不過當局提交區議會文件透露，由於該用地主要是預留作救護站，為確保地面車道出入口暢通，可讓救護車不受阻，現或需再作為期1年技術評估，再敲定大樓是否包括公眾停車場。 中西區接連有多個停車場已拆卸或計劃重建；而政府擬於中環推出電子道路收費，之前曾計劃增加公眾泊車位，減少車輛進入中環核心區，當中車位選址之一便是上述大樓。有區議員表示，中西區泊位向來嚴重短缺，全區任何時段都有違例泊車，促請政府增加泊車位；並批評之前政府拆卸停車場後，根本未能彌補車位減少。

中環違泊問題向來嚴重（資料圖片）

2020／21年度的《財政預算案》提到，將推出6個「一地多用」項目，包括上環中港道的社區設施聯用綜合大樓。根據當局最新提交中西區區議會文件，新大樓佔地約3,000平方米，初步建議樓高8層，包括消防和救護服務設施、福利設施、地區康健中心及閱覽室等。

文件亦指出，新大樓計劃於地庫設公眾停車場，但由於涉事用地主要預留作救護站，故需要確保地面車道出入口，及周遭路面交通情況，讓救護車暢通無阻出入。文件續指，在不影響救護站和其他社區設施的前提下，才會考慮提供公眾泊位。文件又指，大樓最後的設施組合，包括是否設停車場，或需作技術評估，需時約1年。

大樓計劃興建於上環消防局旁的用地。（區議會文件）

中西區泊位本身或面臨短缺問題，例如美利道停車場已拆卸、林士街及天星碼頭公眾停車場亦正計劃重建。另外，政府計劃於中環核心區，推出電子道路收費，當車輛於收費時段，進出所訂界線時，就需要繳費，以減少進入核心區的車輛。

為了讓駕駛者在邊界附近泊車，再步行進入中環核心地區，運輸署之前研究增加泊車位，初步選址包括上環消防局旁的用地，即大樓計劃興建的位置。

對於中西區泊位不足問題，中西區區議會交通及運輸委員會副主席何致宏表示，除居民需要使用泊車位外，於鄰近商廈工作的上班族都有需求，故區內泊位向來嚴重短缺，之前停車場拆卸後，失去的泊位，當局亦未能在區內彌補。他又表示，整個中西區幾乎全部時段都有違泊問題，早前交運會會議中，警方代表亦對此情況表示認同。

何致宏續指，對於當局有意在區內推行電子道路收費，從居民角度，希望可豁免居民收費，否則「影響返屋企」。假如當局有方法解決居民疑慮，相信政策阻力可大減。他又稱，早前多名區議員曾向當局提出，多個合適興建停車設施的選址，例如已丟空的西區警察宿舍，惟未見政府採納。

中西區區議會交通及運輸委員會主席葉錦龍則表示，綜合大樓位於中環及西環之間，沿途本身較少公眾泊位，對停車場有需求，即使大樓需用作救護用途，但相信設計上，可配合興建停車場，兩者可共存。他又認為，如不設停車場，必定影響電子道路收費的推行，情況不理想，理論上應在收費邊界的兩端設泊車位，減少市民乘車進入。