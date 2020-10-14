染疫港樂樂師居東涌藍天海岸　多外籍人士住　居民：有人不戴口罩

本港新冠肺炎疫情未止，過去一個月有10名患者居於東涌區，包括7宗輸入個案及3宗本地個案。全部輸入患者均是機組人員，當中6人曾住香港天際萬豪酒店。 上述3宗本地個案中，2人住在東涌映灣園，而初步確診的香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo則住在藍天海岸。記者今天到藍天海岸視察，發現屋苑內居住了不少外籍人士，部分人無戴好口罩，亦有一家大細在屋苑廣場玩樂時，均無戴口罩。藍天海岸和映灣園兩個屋苑相鄰，而映灣園居民若需到東涌站，需途經藍天海岸一帶。 有醫生建議大量接收免檢疫人士的酒店，應避免免檢疫人士與工作人員接觸以減低傳播風險。

相中可見，灰衣男子無戴口罩，而部分小朋友亦無戴好口罩。（林頌華攝）

據衞生防護中心資料，由9月中旬至今，有10名患者居於東涌區，包括7宗輸入個案及3宗本地個案。

本地個案方面，患者的居所涉及兩個鄰近的屋苑，分別是映灣園及藍天海岸。一名在尖沙咀帝苑酒店意大利餐廳Sabatini任職樓面的35歲男子（第5163宗個案）確診，他曾在酒店的B3層更衣室換制服，惟該群組的感染源頭仍未明。他的一名41歲同住女家人（第5176宗個案）其後亦確診。二人居於映灣園3期悅濤軒9座，均在10月6日開始發病，女患者曾到映灣薈商場。

另外，香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco昨日初步確診，他居於東涌藍天海岸1期2座，在10月11日開始發燒，料感染源頭不明。

杜生、杜太表示，不敢讓接近2歲的女兒與其他小朋友一同玩樂。 (林頌華攝)

記者今天到藍天海岸視察，發現屋苑內居住了不少外籍人士，部分人無戴好口罩，亦有一家大細在屋苑廣場玩樂時，均無戴口罩。

居民：部分印度人有時喺樓下傾計，成堆人唔戴口罩

杜生、杜太表示，藍天海岸有不少印度裔的家庭及外籍機師居住，大約佔居民數目三分一，直言部分人不戴口罩，「（部分）印度人有時喺樓下傾計，成堆人唔戴（口罩），我哋都避免唔到。」夫婦二人因而不敢讓接近2歲的女兒與其他小朋友一同玩樂，「可能外國唔鍾意戴口罩，佢哋唔係好驚，所以唔戴，我哋比較緊張，始終有小朋友，唔會去公園玩，接觸小朋友。」二人稱會更頻密地更換口罩，做好消毒，「老公收工一定要沖涼先掂個女。」

周末多人行山，巴士排長龍 不過阻唔到人去邊

任職空姐的杜太稱，區內再有人確診，有點擔心，但由於自己連月來都無上班，接觸的人不多，不會考慮做病毒檢測，「反而驚去嗰度做，會感染到，仲衰啲。」被問到會否擔心東涌變成下一個慈雲山時，她直言「唔會啩！希望唔會啦，如果真係咁就唔出得去。」夫婦二人認為，中秋及國慶長假期時，不少人到東涌坐車轉到大澳、昂坪等地遊玩，或有一定影響，「周末多人行山，巴士排長龍。不過阻唔到人去邊，個個有自由，最緊要做足啲，有啲責任心，就會安心。」

與初步確診的樂師住同一座樓的徐太就稱，昨晚見到大廈張貼的告示，「覺得有啲驚。」她稱家中有兩個就讀幼稚園的子女，子女一回家就會洗澡，她會考慮做檢測，但認為現時的檢測中心位置較遠，若政府安排檢測車停泊到附近，就可能考慮參與。

被問到東涌接連有3個本地個案，會否擔心有社區爆發時，長者李先生稱「擔心唔到咁多」，指自己會做好衛生，早上到海旁做運動時也會戴口罩，「唔出街，一個月出一次，買餸先出去」。他與李太又稱，由今年年初至今無到茶樓飲茶，十分懷念。

藍天海岸約三、四成居民是外籍人士

當區區議員、公民黨的李嘉豪稱，藍天海岸約三、四成居民是外籍人士，部分人戴口罩戴得不太好，自己和管理處都有提醒及張貼告示，但情況未見大改善。他聽說初步確診樂師有使用屋苑的會所及游泳設施，但仍與管理處確認是否屬實。他認為不少人於周末到東涌，對疫情會有一定影響，「去郊外就放鬆咗，希望大家再做好啲。」

東涌10名患者7人是豁免檢疫者 醫生倡酒店增檢測

過去一個月，有7名輸入個案患者住在東涌，皆是獲豁免檢疫的機師或其他機組人員。當中6人住在香港天際萬豪酒店，另外1人居於富豪機場酒店。

呼吸系統專科醫生梁子超稱，免檢疫人士經酒店，將病毒傳出社區的情況不足為奇。即使他們很守規矩、在酒店房足不出戶，也可能曾接觸酒店工作人員，或者使用酒店的公用設施。梁認為，這些酒店的工作人員有一定感染風險，「依家未見到確診，可能只為因為無做檢測啫！」

梁子超建議，大量接收免檢疫人士的酒店應檢討工作安排，譬如避免免檢疫人士與酒店工作人員接觸，以及嚴格禁止他們使用所有公家設施。若資源許可，他建議有關酒店可為安排職員「七日一檢」，盡能力堵塞病毒傳播漏洞。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼