公務員筍工｜AO政務主任申請人數升17%　平均311人爭一位　

本年度政務主任（AO）、二級行政主任（EOII）等職位招聘於上周五（9日）截止，公務員事務局今（14日）回覆查詢指，今年約有1.4萬人申請做政務主任，申請人數比去年多2,000人，增幅為約17%，平均311人爭一位；另有2.1萬人申請入職二級行政主任，平均117人爭一位。

公務員事務局回覆查詢指，本年度有約1.4萬人申請政務主任，平均311人爭一位。（資料圖片）

助理貿易主任爭崩頭 4250人爭一職位

政府早前宣布，本年度招聘45名政務主任、180名二級行政主任、4名二級助理貿易主任及15名二級運輸主任。

四個職位的申請截止日期為上周五，公務員事務局今日回覆查詢表示，今年有約1.4萬人申請做政務主任，比去年度多2,000人，增幅為約17%，平均311人爭一位。

至於二級行政主任則吸引2.1萬人遞交求職申請，比去年度多2,000人，升幅為約11%，平均117人爭一位。

政府雖然僅招聘4個二級助理貿易主任，但是四個職位中競爭最激烈，有約1.7萬人申請，即平均4,250人爭一職位；二級運輸主任則平均867人爭一位。

根據政府公務員薪級表，政府各局及部門的政務主任入職時的起薪點達總薪級表第27點，即月薪達55,995元，而頂薪更達每月110,170元。至於二級行政主任起薪點為總薪級表第15點，即每月31,750元 ；二級助理貿易主任及二級運輸主任起薪點為每月30,235元，三個職位頂薪點為55,995元。

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梁籌庭：大家都係求穩定

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭表示，今次投考人數屬正常水平，因為EO及AO一向大競爭，只是去年料受社會事件影響呈跌幅。他估計今次人數回升與疫情下經濟衰退有關，「大家都係求穩定。」

他指面試遴選過程中理論上不會觸及政治立場問題，而該職系主要涉及民生事務，料會關注疫情下如何復甦經濟等。經歷連串社會事件後，政府規定今年7月1日後新入職公務員須簽署聲明擁護《基本法》，高級職位須宣誓，他明言尤其政務官屬高級職位，言論操守會被限制，「要諗清諗楚。」