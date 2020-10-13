公務員宣誓｜工會質疑未提底線令人無所適從　學者：憂踩線降效率

公務員事務局昨（12日）向各部門發出通告，要求今年7月1日或以後入職公務員須宣誓或簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特區和對香港特區政府負責，若拒絕簽署聲明或宣誓，將被視為不符聘任條件。直接受聘擔任高級職位（如部門首長）的公務員則須宣誓，如有人員在職期間涉嫌或被裁定違反聲明或誓言，有關個案會按公務員規則及規例處理。 公務員工會聯合會總幹事梁籌庭今日（13日）接受港台節目《千禧年代》訪問時表示，草擬的宣誓文件內容相當簡單，只寫上要求盡忠職守及擁護《基本法》及特區政府等內容，但他認為未有指示清晰說明公務員不能觸及底線的準則，如言論底線等，促請當局盡快交代清楚，否則會令公務員無所適從。

梁籌庭說，正考慮投考公務員人士，可因需簽署聲明而作選擇，強調最受影響的是現職的18萬名公務員。他指不少公務員反映，擔心違反宣誓或聲明會否被視為違反港區國安法，促請局方應盡快提供指引或違反誓言的門檻。他又指，公務員事務局局長聶德權的說法嚇人，擔心若言論與政府政策相違背時是否要負上刑責。

被問到有關做法對工會日後發聲時會否有影響，梁籌庭稱必定有，他提及今年公務員酬薪不獲調整，不少會員問及工會會否上街抗議，但他擔心若公務員因不滿薪酬凍薪而上街，會否被視為違背政府政策或違反誓言。

中大政治與行政學系副教授黃偉豪在同一節目中表示，宣誓文件內容不清晰，令原本「無心反對」政府的公務員亦感憂慮，同時他稱有關做法會被質疑是否有濫權的情況。黃偉豪認為，相關措施實施後，會令公務員的效率下降，因公務員擔心觸及底線，憂慮被秋後算帳而有更多事情不敢做，強調局方應盡快清晰說明指示。

華員會：局方應提供培訓

華員會會長利葵燕表示，覺得該通告來得有點急和倉促，局方10月5日向四大中央評議會發出通告，要求10月8日或之前提交意見，再相隔3天就發出通告，令人擔心局方有沒有認真考慮職工意見，而局方收到意見後，也只是表示「備悉」。

她指，局方對於何謂擁護《基本法》、效忠香港特區，沒有詳細說明；至於退休後服務合約、非公務員合約的員工，又是否包括在內，至今是未知之數。她認為，由於相關聲明所涉及的是憲制責任，要列得比較清晰、不容有失，又指局方應提供培訓，讓公務員懂得分清界線。