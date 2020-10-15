消委會｜八成防曬產品功能與標示不符　得分最高產品　售價不過百

紫外線有機會引起不同皮膚問題，不少市民外出時均會塗上防曬液，美白之餘亦能保護皮膚。消委會從市面上搜集了30款適合面部使用的防曬產品，就其SPF及UVA防曬效能作測試‧ 結果發現25款產品或83%未能達到標示的效能，當中聲稱SPF值達50以上的「Bio-Essence」水感舒緩防曬保濕霜，測試量得只有11.7，相差超過四倍。測試又發現只有兩款的防曬產品SPF值達60以上，最高的為「Bioderma」高效輕爽防曬乳液，SPF值達87.2。此外，有2款售價低於100元的產品總分獲評最高的5分，錄得SPF值亦達50以上。

不少市民外出會塗上防曬產品。（資料圖片／盧翊銘攝）

消委會於今年1月至3月，從個人護理店、百貨公司、化妝品零售店等地方搜集了30款適合日常面部使用的防曬產品，當中有14款標示的SPF系數為30至50，屬於高度保護的防曬產品，另外有16款樣本標示的SPF系數為50+，屬極高度保護的防曬產品。樣本價錢介乎80元至55元。

只有一款極高度保護產品符合歐盟要求

根據歐盟標準，產品的SPF值需要達60或以上，及同時符合UVAPF和臨界波長的要求，才能標示為SPF50+。於16款極高度保護防曬產品中，測試發現只有「Bioderma」高效輕爽防曬乳液能夠完全符合歐盟要求，產品錄得的SPF值為87.2，亦是所有樣本中最高。另外，「ALLIE」 EX UV 高效防曬水凝乳的SPF值亦達61.7，但UVAPF值卻不達要求。

至於其餘14款樣本的SPF值全部為60以下 ，介乎11.7至58.4不等，當中以「Bio-essence」水感舒緩防曬保濕的SPF值最低，只有11.7，與歐盟標準的60相差逾4倍。此外，有9款樣本錄得的UVAPF值未能達到SPF值的三分一。相關資料已交由海關跟進。

有四款極高度保護產品售價低於100元，當中以「Cancer Council AU」Sensitive Sunscreen量得SPF值最高，有58.4，同時總評分亦有5分。

最貴產品不符法規要求

至於14款高度保護的防曬產品中，只有6款樣本量得的SPF值高於或等於產品上的標示值，當中「Nivea」冰感防曬乳液量得SPF值高達64.6，高於其標示的50，其總評分亦有最高的５分；其售價為85元，平均每毫升的售價是30款產品中最低。

其餘8款樣本全部未能達到產品標示的SPF防曬功能，當中以「Curél」輕透清爽防曬水凝乳液量得的SPF值與標示的差距最大，樣本標示為SPF30但皮膚測試量得的SP值只有9.8，相差2倍。至於售價最高的「Cosme Decorté」AQMW EXTRA PROTECTION，產品標示為SPF40，但測試只錄得38.6，而除SPF和UVAPF未能達到標示的數值外，臨界波長亦低於法規要求，只獲3.5分。