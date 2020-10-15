消委會｜安全套「0.01」「0.02」不是厚薄？　有品牌指：型號名稱

不少安全套均以「0.01」作招徠，但原來數字並不等如厚度。消費者委員會今日（15日）出版的新一期《選擇》月刊，測試了9個牌子，共30款安全套，發現部分產品包裝上雖然出現0.01、0.02、0.03等數字，旁邊又寫上「薄」字，但原來數字未必與產品真實厚度有關，當中「活色生香」的代理商回覆消委會時稱，「0.01」及「0.02」是型號名稱，與厚度無關。另外，「Aoni」的兩款產品，盒上寫有「001」，其中一款包裝寫上「體驗最薄001」字句，但該代理商回應時亦稱，從未表示「001」與厚度有關。 消委會表示，數字可能令消費者以為與產品厚度有關，促請供應商改善產品標示，以數字如實列明產品厚度，並提供至小數後第3個位的數值，方便消費者比較。消委會提醒，消費者不要純被包裝上的宣傳吸引，難以憑宣傳字眼，判斷產品的真實厚薄，最實際方法是先買小量使用，親自感受其舒適度。

消委會測試了9個牌子，共30款安全套，當中22款的原料為橡膠、6款為合成物料聚氨酯（PU）、2款為合成物料聚異戊二烯（PI）。消委會指，不少安全套均以「薄」為賣點，17款（57%）樣本在包裝上，有與「薄」相關的描述，例如「超薄」、「超激薄」、「纖薄」及「薄至幾近肥皂泡的薄度」。

安全套厚薄無統一標準 生產商定義各有不同

不過消委會指，安全套的厚薄並沒有統一標準，各生產商的定義亦各有不同，消費者難以根據這類廣告宣傳字眼判斷產品的實際厚薄，例如8款標有「超薄／ultrathin」聲稱的型號，量得的平均厚度介乎0.025毫米至0.057毫米，相差近1.3倍。消委會表示，最實際方法是，消費者先買小量使用，親自感受其舒適度。

消委會又指，雖然大部分樣本有清楚標示安全套的闊度，但厚度標示卻較為含糊，即使約四成的包裝，帶有一些數字描述，但未必與產品的厚度有關。該會續指，有8款（27%）型號以「0.01」、「001」、「0.02」等數字標示在包裝上，但並非每款都列出量度單位，亦非每款都說明是代表厚度。

消委會指，「Aoni平紋有精囊天然膠乳橡膠避孕套」（英文名：Aoni Extra Smooth Ultrathin 001）及「Aoni平紋型有精囊天然膠乳橡膠安全套」（英文名：Aoni Nanosilver Ultrathin 001），雖然同樣寫上「001」字樣，前者寫上「體驗最薄001」，但量得的厚度分別為0.054及0.055毫米。Aoni代理商回覆消委會時表示，從來未聲稱「001」與產品厚度有任何關係。

包裝上有「0.01」及「0.02」的數字 但無註明單位

除了「Aoni」，消委會指「活色生香聚氨脂安全套0.01」及「活色生香聚氨脂安全套0.02」，雖然包裝上有「0.01」及「0.02」的數字，但沒有標明單位，也無註明代表厚度。「活色生香」回應消委會時表示，「0.01」和「0.02」是型號名稱，與厚度無關；而且由於ISO標準沒有要求標示產品的厚度，故產品並無標示。

「岡本0.01水性聚氨酯」樣本最薄

至於哪款安全套最薄？消委會指，原料為合成物料聚氨酯（PU）的安全套相對較薄，6個樣本平均厚度為0.019毫米至0.030毫米；3款最薄樣本同樣是PU安全套，分別是0.019毫米的「岡本0.01水性聚氨酯」、0.024毫米的「活色生香聚氨脂安全套0.01」，及0.025毫米的「相模原創0.01」。

另外，最厚的3款安全套，雖然來自不同品牌，但都有「持久」字眼，當中「杜蕾斯共享持久裝衞生套」更標示含有麻醉劑苯佐卡因，聲稱可減低陰莖尖端的敏感度，延緩男人的高潮。不過消委會引述香港醫學會代表泌尿外科醫生黃國田指，性交時間短可能是由於早洩，雖然佩戴較厚的安全套，可降低性交過程中陰莖的觸覺，在一定程度上有助改善早洩，但性交持續時間短也可能是由於勃起功能障礙，從理論上，佩戴較厚的安全套無助改善勃起功能障礙。

建議列明產品厚度 方便消費者比較

消委會提醒，消費者不要純被包裝上的宣傳吸引，並促請供應商改善產品標示，以數字如實列明產品厚度（以毫米作單位），提供至小數後第3個位的數值，方便消費者比較。該會又建議，選購安全套時除查看包裝狀況及有效期限，要留意安全套在零售點的陳列位置，以免購入可能因高溫或光加快老化的產品，選購後應存放於室內陰涼地方，避免與油性物質或溶劑擺放在一起。另外，不要以剪刀等利器拆封單個包裝，穿戴時提防遭指甲或戒指弄破，並且不要同時使用油性潤滑劑。