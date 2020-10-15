消委會｜寵物店買貓公病死揭發是貓女　「寵物移民」陸龜疑遭轉售

不少人將家中寵物視如己出，然而所託非人，隨時令寵物承受不必要的痛苦和傷害。消委會早前接觸寵物服務的投訴，有寵物店提供的針卡及單據，顯示貓隻的性別是雄性，然而當寵物病逝後，獸醫卻證實貓隻實為雌性，投訴人認為店方做事輕率，有疏忽或欺騙之嫌，甚至懷疑是否調換病貓給她。 亦有代辦寵物移民的店舖，職員口頭承諾只需一個月，即可將兩隻蜥蝪及一隻陸龜，從香港運抵台灣，但直至翌年3月寵物不但仍未能與主人團聚，甚至發現欲安排移民的陸龜，疑遭轉售，商戶最後更通知投訴人其兩隻蜥蝪已死亡。 此外，有投訴人的愛犬遭美容師剪傷，但店方僅賠償一日治療費用。

寵物店的服務五花八門，除提供寵物買賣及美容等服務外，近期更借移民為名目，推出代辦「寵物移民」服務。（資料圖片／鄭子峰攝）

按消委會投訴數字顯示，有關寵物服務投訴今年1至9月共有4宗，較去年同期8宗大幅減少，然而不少個案揭示經營寵物生意商戶質素參差。

購買雄貓變雌貓 疑被店方調換病貓

投訴人陳小姐在寵物店購買4個月大的緬因貓，售價為14,280元，按在寵物店提供的針卡及單據顯示，小貓的性別是雄性；回家初期，小貓初時出現輕微不適，後來身體狀況每況愈下，投訴人決定求診，經過檢查化驗後證實患上腹膜炎，最後小貓更因抵抗力弱而離世。

然而，求診時獸醫將小貓確定為雌性，投訴人認為店方做事輕率，有疏忽或欺騙之嫌，甚至懷疑是否調換病貓給她。惟店方否認指控，搬出合約條款提供14天的保障期，不包括腹膜炎等，拒絕退款要求，更質疑她為何沒有及早發現貓隻的性別。

其後，公司負責人電話回覆消委會指，合約已訂明退換條款，加上完成交易後近3個月才投訴，故堅拒提供任何安排。投訴人得悉後，考慮入稟小額錢債審裁處，亦授權消委會將個案轉交海關調查。

投訴人陳小姐指，在寵物店提供的針卡及單據，發現小貓的性別是雄性，認為店方有疏忽或欺騙之嫌（資料圖片／鄭子峰攝）

「寵物移民」一個月變半年

寵物店的服務五花八門，除提供寵物買賣及美容等服務外，近期更借移民為名目，推出代辦「寵物移民」服務。投訴人張先生於2018年獲台灣審批移民申請，於同年10月初委托寵物公司，為陸龜及兩隻蜥蜴辦理「寵物移民」。當時他即場支付7,100元，職員口頭承諾同年11月初可運抵台灣，並發出簡單手寫單據。

直至2019年1月初，寵物公司告知張先生，運送陸龜須再支付4,000元，並承諾付款後兩星期內托運寵物，其後他不時追問進度，卻被不同的藉口拖延托運日子，同年3月更回港交涉並再獲公司保證。

疑公司轉售寵物 兩隻蜥蜴未移民已死亡

後來張先生的朋友前往公司查看，發現店內其中一隻售賣的陸龜，與其寵物相似。他懷疑公司轉售其寵物，要求職員照片證明寵物的安全，但對方回應時態度惡劣及諸多推搪。

消委會接獲張先生的投訴後，多次聯絡該公司卻不獲回覆，建議他在港的親友，可嘗試直接向漁護署查詢，並提供寵物資料以便署方查核。最後，公司聲稱另外兩隻蜥蜴已死亡，僅能領回陸龜。而海關經調查後，未有足夠證據證明公司觸犯《商品說明條例》。張先生指，會積極考慮入稟追討損失，消委會亦提供小額錢債審裁處資料予以參考。

不少人將家中寵物視如己出，然而所託非人，隨時令寵物承受不必要的痛苦和傷害。（資料圖片／羅君豪攝）

老狗遭美容師剪傷 僅賠一日治療費

另外，亦有個案的愛犬在美容時受傷。投訴人李小姐早前攜帶貴婦狗，到寵物店沖涼剪毛，兩小時後接到店方通知發生事故。她回店後發現愛犬身上有血痕及傷口，明顯是剪毛時遭美容師剪傷，沒有即場查問事發原因，便攜同愛犬離開接受治療。

其後，獸醫建議為狗隻全身麻醉縫合傷口，但李小姐考慮到愛犬已13歲，未必能承受全身麻醉的風險而拒絕，僅依靠每日洗傷口、餵服抗生素治療。她不滿店方事後亦沒有主動聯絡慰問及跟進，向消委會反映不滿。

其後店方負責人回應消委會稱，個案屬意外事故，已向李小姐致歉，並承擔了當日的醫療費用。然而李小姐則回應，愛犬現時仍在治療；消委會提醒，若進一步追討醫療費，或需考慮諮詢獨立法律意見，以保障其權益。