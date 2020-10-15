市民收天價電費單　中電稱已恢復抄錶發修正賬單︰唔會收多電費

近日有市民反映最新一張電費單的電費大增，甚至高達14,000元。中電企業發展總裁莊偉茵今日（15日）在商台節目《在晴朗的一天出發》解釋，今年7月至8月底曾暫停抄電錶，當時的電費單為估算數字，用戶可用最新電費單作準。她強調，絕不會多收電費，市民可致電中電客戶中心查詢。

莊偉茵表示，因疫情需顧及員工的風險，今年7月至8月底曾暫停抄電錶。（資料圖片／羅君豪攝）

莊偉茵表示，因疫情需顧及員工的風險，今年7月至8月底曾暫停抄電錶，只按去年同期客戶的用電量推算電費，故當時的電費單為估算。在恢復抄電錶後，中電合計4個月以來的用電量，按真正用量調整及計算，發出修正賬單，因此用戶應以最新的電費單作準。

莊又指，今年初亦曾一度暫停抄電錶，同樣按去年同期估算電費，市民亦沒有太大疑問。她認為電費增加有兩個因素，其一是今年夏天天氣比往年酷熱，其二是市民在家工作及學生停課，開冷氣的時間較長，導致今年的用電量增多。

對於有市民擔心在「累進式」收費下，電費可能會被多收。莊強調，電費單亦會因應「累進式」調整，絕不會多收電費，歡迎市民致電客戶中心查詢。她又指，中電會靈活處理，繳交電費的時間亦可調整。「我必須強調，唔會多收客戶電費，有疑問歡迎打去客戶中心查詢。」