天價電費單│$5300電費單嚇驚用戶　一文看清點check數

【新冠肺炎】因應疫情緩和，水電煤恢復抄錶工作，近日有巿民陸續收到「天價電費單」，震撼金額多達數千元。有網民在facebook分享指今期電費貴了近千元，亦有用戶稱電費由上一期的1221元，一下子跳升至5272元，雖然不少留言都表示明白中電恢復抄錶後要「補交」電費，但亦有人「突破盲點」，指電費是採用「累進式」收費，之前無計的用電量一下子計入新帳單，憂慮有可能變相「收貴咗」。 記者以顧客身份向中電查詢，客戶服務員指今期帳單有調整收費方式，包括調整累進計算的用電度數，故不會多收費用，市民可留意數個細節，若對費用仍然存疑，可要求職員再次抄錶。

網民在fb群組分享，指今期電費是上期的三倍半。（網民「Moon」提供圖片）

有網民在fb群組「香港免佣租屋網」發文，稱電費由上期的2196元，跳升到今期的3013元，曾致電中電查詢，獲回覆上一期電費是估錶，「今期有人抄錶要差價」，之後更有網民分享1張5272元的電費單，惹來網民熱議。

接獲震撼電費單的網民「Moon」向《香港01》表示，上期電費單是1221元，收到今期電費單前，已有朋友告訴她今期電費翻倍，結果收信發現今期要5272元。因為之前月分早上長開3部冷氣、晚上長開2部冷氣，已經估到要補回電費，雖比預期的費用要貴，但未有向中電查詢，估計下期費用會回落。

網民Moon指上期的電費為1221元，估到中電會補收電費，但5000多元仍比想像中貴。（網民「Moon」提供圖片）

其他網民紛紛上載帳單，大呼「唔開冷氣喇」、「貴到離譜」，隨即有留言提到，電費是採「累進式收費」，如果中電將上期未有計算的用電量計入今期帳單，會一下子加大今期帳單的用電度數，變相交貴電費，雖然細看電費單，有寫明「修正帳單按日數比例調整累進制級別的用電度數，因此客戶不會被多收電費」，但有網民表示不明白。

「累進式」用電收費，市民憂變相收多錢：

《香港01》記者以顧客身份向中電查詢，客戶服務員指上一期電費計算時間的6月至8月是疫情高峰，部分地區未能抄錶，例如觀塘、黃大仙等較嚴重區域，上一期電費若是估單，會以過去相同月份的用電量推測。因疫情影響，很多市民留家，所以用電量有所增加，今期電費是抄錶後調整補收，所以「帳單上計算月份為4個月」。如果電費單下方計算每日用電量的圖表中，月份上方有「E」字，代表該月份是估錶。

↓↓今期張單有分別？↓↓

客戶服務員亦承認不少市民質疑「累計式收費」會令今期電費變相收貴，已經有不少用戶提出疑問。他解釋中電今期收費是盡量取4個月用電的平均數作計算，如果用戶有留意，過去住宅用電費用的分段是「首400度」每度收85.5仙港元、「次600度」收98.9仙港元等累進計算，但新一期電費變成「首800多度」、「次1200多度」的分段計算。有部分帳單用這分段計算後，甚至會「收平10多元」。

客服稱市民可經熱線查詢上一次的抄錶時間，如果顧客仍對電費存疑，可自行檢查電錶，更可要求中電再派職員去抄錶。

中電客戶服務熱線：2678 2678

自己用電自己Check？↓↓

網民亦可自行計算住宅用電：

預測下期用電量及查同電分布：

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