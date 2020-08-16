驚嚇！電費暴增5倍　浴室現神秘鞋印　日女星揭家中天花藏陌生人

【上流寄生族】在第92奧斯卡頒獎禮上破天荒獲最佳電影獎的韓國電影《上流寄生族》（Parasite），講述大戶人家屋子的地下室竟然有暗裏棲身，現實中日本竟揭發有類似情節的真人真事！揭發事件的日本職業摔角播音員櫻田愛實表示，她早年獨自到東京打拼，並且租屋獨居，但過了一段時間後卻接連發生恐怖怪事，例如電費暴漲，物品離奇亂放，其後浴室更發現不明鞋印。警方到場檢查後，竟發現有人可能躲在她的天花板生活，屋內被安裝了5個竊聽器，櫻田愛實嚇得馬上搬走。

櫻田愛實憶述6年前隻身到東京發展，並租屋獨居，但一段時間之後卻接連發生恐怖的怪事。（ザ!世界仰天ニュース截圖）

29歲的日本聲優櫻田愛實曾在綜藝節目世界上《讓人吃驚的新聞》〈ザ!世界仰天ニュース〉講述該宗可怕經歷。6年前她隻身到東京發展，當時亦有到餐廳打工去維持生計，她租屋獨居，由於早出晚歸，家裏經常都沒有人。

當來到東京第2年，櫻田愛實開始發現所住出現古怪現象，例如電費突然暴漲5倍，她還以為是因為新買的家電耗電量太大，於是注意節約用電，出門前都會拔掉電器的插頭，但電費仍沒有下降。她於是請電工來檢查，之後電費恢復到正常水平，她才慢慢安心下來。

櫻田愛實檢查家中的每一個角落都不發現有人跡，但卻解釋不到接二連三的怪事。（ザ!世界仰天ニュース截圖）

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不過，奇怪事仍陸續有來，她發現家中一些東西會突然換了位置，例如她出門前明明會把冷氣遙控器放在牆壁的架，但回家時卻發現遙控器被放在桌上，櫻田愛實檢查家中的每個角落，都不發現有人跡或異樣，但卻解釋不到接二連三的怪事，令她長時間無法安睡。

直至有一次，櫻田愛實出門前明明把廁所清潔乾淨，回家時卻發現地板和浴缸上留下奇怪的鞋印，同時亦發現浴室的天花板有被人移動過的痕跡，她嚇得馬上報警。警員到場調查後，於天花板上找到吃剩的麵包包裝袋，懷疑有人曾住在天花板的空間內。

更可怕的是，警方在屋內找出5個竊聽器，懷疑有神秘人一直監視櫻田愛實的舉動，透過竊聽器得知她不在家，才會潛入其家中。櫻田愛實得知真相後，嚇得馬上搬走，但疑犯至今仍未抓到，而她搬家後再也沒有遇到類似怪事了。