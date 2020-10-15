東涌擬建公營房屋　三項目共提供8100伙　最快2027年落成

本港公營房屋供應緊張，房委會擬於東涌三個區興建公營房屋，料共可提供8100伙單位，容納約2.5萬人。土木工程拓展署將先進行土地平整及基礎設施工程，料可於2023年至2024年將用地交予房委會發展，並預計項目於 2027 年至 2028 年分階段落成。

房委會向離島區議會提交文件，擬於東涌第23區一期、第42區及第46區發展公營房屋項目。當中可提供最多伙數的項目位於第42區，毗鄰滿東邨，地盤面積共約4公頃。項目將包括5座住宅大樓，料可提供6100伙，可容納約1.88萬人。項目內亦擬提供多個社福設施，包括綜合青少年服務中心、安老院舍、幼兒中心等。

東涌第46區的項目則佔地1.1公頃，毗鄰東涌般若禪寺，附近沒有任何屋苑，生活設備不足。根據房委會提供資料，項目將有2座樓高40層的住宅大廈，料可提供1550伙單位，容納4800人。至於規模最小的第23區一期項目，地盤面積為0.5公頃，只有一座樓高22層的大樓，料可建450個單位，可容納1400人。不過位置較方便，毗鄰逸東邨，亦較接近港鐵東涌站。

最快2023年完成前期工程

房委會指，按現時的發展時間表，土木工程拓展署將於東涌市中心進行土地平整及基礎設施工程，預計將於2023年至2024年將東涌23區一期、第42區及第46區房屋發展用地，交予房委會作公營房屋發展，預計公營房屋工程於2023年分階段展開，並於2027年至2028年分階段落成。

東涌三個擬建公營房屋項目，料可提供8100伙。（資料圖片）

東涌多區已有公屋發展計劃

房委會早前已分別提出在東涌擴展區，包括第99區及100區，興建共10座公營房屋住宅大樓，料共可提供約9400伙單位，共容納2.9萬人。而於迎東邨附近的第103區及第109區，房委會亦擬分別建3座及2座住宅大樓，料可提供共3200伙，可容納9800人。