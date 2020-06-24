4個公營房屋項目擬於今年第4季申撥款　共81幅地完成改劃

本港房屋供應緊張，政府透過改劃土地等加快公營房屋供應。發展局回覆立法會議員提問，指自2013年起，共有81幅土地完成改劃作公營房屋發展。 發展局預計將於今年第四季就4個公營房屋項目向立法會申請撥款，包括朗邊共兩期的發展項目、百勝角道項目等。

發展局局長黃偉綸稱，自2013年起共有81幅土地完成改劃作公營房屋發展。（資料圖片）

發展局局長黃偉綸回覆立法會議員書面質詢，指自2013年起共有81幅土地完成改劃作公營房屋發展。在推展項目時，相關部門，包括房屋署、規劃署、地政總署及負責相關工程的部門，會共同制定發展時間表及推展各相關工作。

啟德4幅地皮未有完成前期工作時間表

發展局預計將於今年第4季就4個公營房屋項目向立法會申請撥款，包括朗邊第一及第二期發展、將軍澳魷魚灣村道項目及百勝角路項目。至於元朗近丹桂村的項目則預計在2021年第四季申請撥款。而屯門新慶路的公營房屋項目則將在今年12月完成前期可行性研究。

至於交由房委會興建公營房屋的啟德2B區4幅地皮，發展局指正就用地外圍的基建工程向立法會尋求撥款，未有提供前期工程時間表。

發展局預計在今年第4季就朗邊第一及第二期公營房屋發展項目申請撥款。（資料圖片）

此外，規劃署早前物色8組適合用作公營房屋發展的棕地群，發展局指現階段期望在約6年將「生地」變成「熟地」，即完成工程可行性研究、詳細設計及改劃等前期工作，以將土地交付房屋署興建公營房屋，並爭取將部分單位落成的時間壓縮至由工程可行性研究起計約10年內。不過，局方指現階段難以就各項程序所需時間定下目標。