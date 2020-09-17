屯門屯興路擬建四幢公營房屋　提供約2,700伙　料最快十年後落成

公屋單位供應緊張，港府最新提交區議會文件顯示，當局擬在屯門屯興路以東位置，興建公營房屋，合共有4座樓宇，提供約2,700伙，預計可容納人口約7,560人。房屋署預料，項目將在2026年動工，要到2030/31年度落成，即於10至11年後才能推出。

房屋署早前向區議會提交文件，稱擬在第23區、屯興路以東興建公營房屋（紅圈示）。（地理資訊地圖）

房屋署早前向區議會提交文件，稱擬在屯門第23區、屯興路以東興建公營房屋。涉事地盤面積約1.68公頃，項目擬以6.5倍地積比率發展，共提供4座大廈，住宅樓層不超過40層。

文件顯示，擬建屋的屯興路地皮為政府土地 ，為配合發展項目，土木工程拓展署將會展開相關的工地平整，及基礎設施工程。

將設購物設施、兒童之家

除了提供住宅單位外，地盤範圍內亦設社福設施，包括長者鄰舍中心、兒童之家，或輕度弱智兒童之家，亦設幼稚園、購物設施、籃球場等。

項目將於2026 年展開，並預計於 2030/31 年度落成。

就井頭上村補償安排 諮詢屯門鄉事委員會

資料顯示，涉事公營房屋項目鄰近屯門私人屋苑怡峰園，亦於井頭上村附近。房屋署表示，因應新發展，須終止現時於第23區用地內的政府土地牌照，及清拆發展範圍內的構築物。政府會向合資格受影響人士，提供特惠津貼及安置安排，並會就受影響的井頭上村村民的補償及安置安排 ，繼續諮詢屯門鄉事委員會。