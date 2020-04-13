DONKI驚安之殿堂盒裝口罩55元50個　尖沙咀店無售惹150人聚集鼓譟

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，雖然近日口罩價格有回落跡象，但比起疫情爆發前仍相對昂貴，一旦有商戶發售平價口罩，仍吸引大批市民爭相搶購。今（13日）有網民在討論區發帖，指知名日本百貨公司驚安の殿堂唐吉軻德（DON DON DONKI）尖沙咀店，今早有大批市民在門外排隊，欲購買每盒50個只售55元的平價口罩，惟該分店今日沒有發售該款盒裝口罩，眾人不滿輪候多時卻撲空，一度在店外聚集鼓譟。商場保安員其後報警求助，人群其後和平散去。

驚安之殿堂尖沙咀店曾有盒裝口罩發售，每盒50個售55元，因價格便宜，吸引巿民通宵輪購。（fb專頁「香港口罩市場及價格報料區！（突發返貨／第一手消息／黑店檢舉）」圖片）

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驚安之殿堂目前在香港有2間分店，經常有不同款式的口罩發售，其中尖沙嘴及荃灣店的發售產品各有不同，上月有網民指尖沙嘴店幾乎每天都會發售50個裝的成人口罩，每盒只售55元，因價錢相宜而吸引大批巿民輪購，有人甚至會通宵排隊。

有網民在討論區貼出圖片，指今早近9時，位於尖沙咀美麗華廣場二期的驚安之殿堂門外有大批市民聚集，疑因未能購買該款平價口罩而不忿，與職員爭論後不願離開。據悉，排隊市民不滿輪候多時卻空手而回，質疑為何該款盒裝平價口罩只在荃灣分店發售。

驚安之殿堂尖沙咀店今日沒有發售盒裝口罩，過百名輪候巿民知悉後鼓譟，一度不肯離開，警員接報到場，現場人士其後和平散去。（網上圖片）

《香港01》記者其後到尖沙咀驚安之殿堂視察，有職員表示，荃灣店與尖沙咀店的口罩貨源並不相同，而尖沙咀店的盒裝口罩（指平價口罩）「無返貨好耐」，目前只有不防菌版的口罩，又指不清楚荃灣分店情況。另有職員指店內並非每日都有盒裝口罩發售，而且每天開賣的口罩款式和時間都不定。據了解，近日仍有巿民近凌晨時份已在尖沙咀店外排隊，期望買到平價口罩。

有職員表示，荃灣分店與尖沙咀店的貨源並不同，而尖沙咀店的盒裝口罩（指平價口罩）「無返貨好耐」，目前只有不防菌版的口罩，又表示不清楚荃灣分店情況。另外，職員又指店內並非每日均有盒裝口罩賣，每日開售的口罩款式不定，開售時間亦不定。據了解，近日凌晨已有人龍排隊購買口罩。

驚安之殿堂尖沙咀店曾有盒裝口罩發售，因價格便宜吸引巿民通宵輪購。圖為網上流傳上月有人深夜排隊情況。（fb專頁「香港口罩市場及價格報料區！（突發返貨／第一手消息／黑店檢舉）」圖片）

記者在店內發現仍有口罩發售，該款「小林加濕」每盒3個價35元，每人每次限購2包，但有大量存貨，未見顧客搶購。另外，店內有售2款日本加濕口罩，每包3片售27.9元，同樣有大量存貨。

警方指，今日早上接獲商場保安報案，指尖沙咀美麗華廣場二期外有近150人聚集，一度不肯離開，警員隨後到場了解，人群後來和平散去。警列案件為「滋擾」處理。