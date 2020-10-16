旅遊氣泡｜何栢良：新加坡社交措施更辣　商場查證件號碼分流　

本港新冠肺炎疫情反覆，港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，恢復旅客往來。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（16日）指出，新加坡的社交距離措施比香港更辣，設證件單雙數分流，或替旅客帶來不便。何續稱，港府將與新加坡商討落實細節，若香港疫情短期內惡化，成事機會恐添變數。

港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，恢復旅客往來。（資料圖片）

何栢良在港台節目《千禧年代》表示，疫情持續全球都希望在有條件下，以氣泡恢復旅遊，當中必定存有風險。何指，現時新加坡部份社交距離措施比香港更辣，商場會檢查身份證或旅遊證件數字作分流，例如分別讓單數或雙數人士進入，如果一批旅客去逛商場或不方便。

若港疫情惡化或添變數

港府將與新加坡商討落實進一步細節，何稱估計傾談細節中會視乎香港疫情有否惡化，因此現時要更為實務，呼籲高危的酒吧及食肆要做足防疫措施，一旦疫情反彈，可能會影響成事機會。

港府昨公布與新加坡就建立雙邊「航空旅遊氣泡」達成五項原則性協議，何認為毋須再增加限制，否則誘因不大，何認為兩地旅客應乘坐特別航班，並客機應避免混入經高危地區抵埗人士，同時不代表可以從第三地經新加坡來港。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

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