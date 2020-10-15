旅遊氣泡｜為何是新加坡？梁子超解釋幾大原因　籲為旅客特設酒店

港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，恢復旅客往來。政府消息公布後，不禁讓人想知道與香港達成首個旅遊氣泡的地方，為何會是新加坡。事實上，兩地疫情相若，新加坡幾乎每日均新增一至數宗本地感染個案，過去14天共新增了124宗確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超認為，兩地疫情均屬中至低風險，適合試行旅遊氣泡。他建議政府完全隔開氣泡旅客及其他旅客，在機場檢測時設特別區域，或者安排檢疫及免檢疫人士入住指定酒店，以堵塞傳播病毒的漏洞。

港府將與新加坡推行雙邊「航空旅遊氣泡」，恢復旅客往來。（資料圖片）

商務及經濟發展局局長邱騰華表示，昨日與新加坡當局達成原則性協議，將推行雙邊航空旅遊氣泡安排。旅客須接受兩地互認的病毒檢測，一般需要72小時內的陰性檢測結果，並且在14天內不能到過其他地方。兩地旅客抵埗後，料需再次接受檢測，但無須接受強制檢疫，行程亦不受限制。旅客將須乘搭特定航班，而有關航班只會接載參與旅遊氣泡旅客，不會載有任何轉機乘客或其他旅客。

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新加坡每日新增一至數宗本地感染個案

據衞生防護中心資料，新加坡累計有逾57,800名確診者，而過去14天新增了124宗確診個案。新加坡衞生部資料顯示，由10月開始，當地幾乎每日均有新增一至數宗本地感染個案，僅一天的本地感染數字能「清零」，但當日仍存在零星輸入個案，情況與香港相似。截至昨日，新加坡有109名患者仍然留醫。

當地旅客出發前 可到約400間指定診所檢測

據新加坡傳媒《聯合早報》報道，當地目前普遍採用的檢測方式，是把拭子放入受檢測者鼻腔深處採集黏液，再把樣本送往實驗室進行聚合酶鍊式反應（PCR）檢測。新加坡政府網站顯示，除了特定綠色通道（RGL）旅客，若目的地要求陰性檢測證明，國民在出發前須於全國接近400間指定診所接受PCR檢測，價錢大多接近200新加坡元（約1140港元），出遊者需自行承擔費用。

據外媒報道，新加坡由10月8日起，讓越南及澳洲部份地區的旅客入境免檢疫，惟他們回國後仍需接受14天檢疫，故反應不熱烈。

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醫生：源頭不明個案近雙位數 便應暫停氣泡計劃

呼吸系統專科醫生梁子超形容，香港和新加坡的疫情「半斤八兩，互不虧欠」，均維持低單位數的本地感染個案，屬中低風險，適合試行旅遊氣泡。然而，兩邊的疫情皆未完全受控，當其中一地出現接近雙位數的源頭不明個案，或者社區出現超級傳播，難以追蹤其接觸者，便應暫時煞停計劃。梁稱，新加坡的檢測能力及水準可靠，加上當地旅客來港後會再次接受檢測；在雙重保障之下，不太擔心會有「假陰性」患者混入香港。

梁子超認為，兩地均是國際航運樞紐，即使旅遊氣泡旅客會乘搭特定航班，也未能確保他們不會在機場或酒店，接觸來自高風險地區的旅客。他建議政府考慮完全隔開氣泡旅客及其他旅客，譬如在機場檢測時設特別區域，或者安排檢疫及免檢疫人士入住指定酒店，以堵塞傳播病毒的漏洞。