新冠肺炎｜印度珠寶商Papu Butani確診　尖東好時中心公司落閘

本港新冠肺炎疫情未止，據悉昨日 （15日）確診的73歲男患者（第5207宗個案）為印裔珠寶商人Papu Udharam Butani。他現時在本港持有12間公司，其中珠寶公司BUTANI JEWELLERY LTD. 位於尖東好時中心5樓。記者今午到達該地址，發現公司已經落閘。

印裔商人Papu Udharam Butani確診新冠肺炎。（Facebook圖片）

據了解，昨日確診的73歲男子（第5207宗個案）是印裔珠寶商人Papu Udharam Butani。據香港珠寶製造業廠商會資料，他是珠寶公司BUTANI JEWELLERY LTD. 董事，公司位於尖東好時中心5樓。記者今早數度致電該公司，惟無人接聽。

公司註冊處顯示，Papu Udharam Butani現時在本港持有12間公司，包括BUTANI LTD.、BUTANI HOLDINGS LTD.、博惠有限公司等，大多註冊辦公室報在好時中心地址。其中BUTANI JEWELLERY LTD.於1981年2月成立，董事為Papu Udharam Butani及Lachmi Papu Butani。

商戶：Butani Jewellery 員工過往有戴口罩

於好時中心的Butani Jewellery 今日未有營業，記者曾按門鈴亦無人應門。樓層電梯大堂貼有告示，指昨日從新聞上得知有確診者在好時中心工作，但未獲衞生防護中心通知，管理處已安排清潔承辦商消毒大廈公眾地方及設施。

有常於該樓層派件的派遞員透露，有關商户於昨日早上如常營業，至下午3時多拉閘關門。他稱，該商户的員工過往有戴口罩，而日常工作亦要到處走動，對於有人確診不太擔心。於同一樓層工作的黃小姐稱，不知道同層有確診者，指大廈的告示未有說明確診者於哪一層工作。她稱不太擔心受感染，稱Butani Jewellery 員工出入有戴口罩，自己也會做足防疫措施。

衞生防護中心表示，商人Papu Udharam Butani住在西貢區飛鵝花園。他沒有病徵，於10月12日因要做手術，檢測發現結果呈陽性，他曾在10月10日光顧中環置地廣場日本餐廳「Zuma」，與太太及兩名朋友用膳。另外，他是木球會會員，在潛伏期內曾到九龍木球會一、兩次。

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