新冠肺炎｜今新增兩宗無源頭　73歲商人曾到木球會、置地Zuma用餐

本港疫情反覆，衞生署公布今日（15日）新增12宗確診，當中有2宗本地個案屬無源頭，包括香港管弦樂團35歲樂手，以及居於飛蛾山飛蛾花園的73歲商人。該商人在尖沙嘴好時中心工作，病毒潛伏期，曾到九龍木球會打木球；10月10日病毒傳播期，曾光顧置地廣場日本餐廳ZUMA。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，今日初步確診少過10宗，暫無樂團人士。

35歲樂手確診 90多名樂團成員列為緊密接觸者

早前初步確診的香港管弦樂團工作的35歲樂手現已確診。他在10月11日時發燒，先後去過急症室及仁安醫院，而10月9日、10日，亦即病毒潛伏期間，曾到香港文化中心表演。90幾名樂團成員連同家人都被列為緊密接者，並已送檢疫。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，後台工作人士及觀眾每場約有700幾人，因為距離較遠，所以未列為緊密接觸者，因同一場合出現，建議留意身體狀況。她提醒若有不適，應盡快睇醫生，也建議接受測試。

至於為何同台樂手列為密切接觸者，張竹君解釋說，國際間資訊沒有這類情況，但樂手吹奏時無戴口睪，衛生防護中心認為一起表演較高危，所以列為密切接觸。

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73歲男商人確診 曾到木球會、置地廣場日本餐廳ZUMA

另外一宗無源頭個案時一名73歲男商人，與家人同住飛鵝山飛鵝花園，屬於無病徵患者。他在尖沙咀好時中心工，10月12日因要做一個小手術，在仁安醫院測試發現陽性，病毒量低。他在潛伏期曾去九龍木球會打木球，但傳染期時則沒有去。該男士大部分時間在家，10月10日曾去置地廣場日本餐廳ZUMA，與太太及兩個朋友一起用餐。張竹君表示，與此確診個案有大概10個緊密接觸者。

至於九龍木球會成員及隊友，衛生防護中心指了解到他們交談時都有戴口罩，比賽時亦是逐個進入。為謹慎起見，衛生防護中心會為職員及20幾個隊員派200個樣本樽，幫他們做測試。

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