新冠肺炎｜李鄭屋宿舍職員確診　11人須檢疫　員工檢測呈陰性

本港新冠肺炎疫情反覆，香港心理衞生會位於深水埗的李鄭屋宿舍有一名職員確診新冠肺炎，相關職員負責執行個案輔導工作，本周一（12日）最後上班。香港心理衞生會已安排一名緊密接觸者及10名其他接觸者檢疫，並收集職員和服務使用者樣本檢測，該名緊密接觸者首次病毒檢測呈陰性。 近日衞生署公布的個案中，並未有提供上名患者，料屬新個案，衞生防護中心下午4時半將召開記者會，料將交代。

香港心理衞生會的李鄭屋宿舍一名職員確診新冠肺炎，相關職員負責執行個案輔導工作，本周一（12日）最後上班。（社會福利署圖片）

染疫職員負責輔導工作

香港心理衞生會表示，本周三（14日）晚上8時接獲衞生防護中心通知，李鄭屋宿舍一名職員確診，該名職員於宿舍執行個案輔導工作，最後上班日期為本周一（12日），當天體溫正常，沒有病徵，工作期間一直佩戴口罩。

香港心理衞生會指出，已即時成立「緊急應變小組」，聯絡社會福利署及房屋署，並通知宿舍職員、服務使用者、家屬及相關人士。宿舍已配合衞生防護中心的評估及建議，對宿舍環境及接觸者作出相應的措施及行動，包括暫停開放14日、進行全面消毒及清潔、安排1名緊密接觸者及10名其他接觸者接受檢疫，並收集其他職員及服務使用者的深喉唾液樣本送往檢測，其中被評估為緊密接觸者的人士已接受第一次病毒檢測，結果呈陰性。

李鄭屋宿舍屬社會福利署資助的中途宿舍，為精神病康復者提供過渡期的社區住宿及康復服務，現時共有41名服務使用者及13名職員。所有職員均專責照顧宿舍的服務使用者，無需跨單位工作，目前宿舍其他職員及服務使用者均沒有病徵。

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