大圍街市重開　檔主批冷氣不涼　盼出入口處加設門簾分隔

大圍街市歷七個月關閉作空調工程後，終於昨（1日）重新投入服務。惟在開始首日冷氣便出現故障，一眾檔主及街坊未能享用，而街市出入口處亦未有門簾和外面分隔，即使有冷氣也向外流出。有檔主更指出，除空調問題外，亦對街市現時只開放部分出入口感到不滿，希望可以盡快開放全部出口，以分散人流，減低市民在街市傳播病毒的風險。

5個出入口只開放3個

今日（2日），記者下午兩時半到大圍街市視察。街市人流主要集中在魚檔，其他檔位則相對冷清。街市現時有5個出入口，只開放當中3個，並在出口附近設有體溫探測器以及消毒液。惟另外兩個關閉的出口僅用封條和鐵馬圍封，在記者觀察期間，竟有街坊無視封條，在已圍封的出入口進出。

有指大圍街市重開後有冷氣不足問題，在街市內部的乾貨區，較能感受到涼氣，但靠近出口的位置則較為悶熱。加上街市的多個出口均屬於開放式，令冷氣不停向外流出，難以集中。由於剛裝修完畢，街市內部非常整潔，疫情下大部分檔主和街坊均有戴好口罩。

經營豆腐店的先生表示，昨天早上開店時冷氣還未故障，「當時的空調還可以接受，但在下午就壞了，說是冷氣系統『跳掣』需要緊急維修」。他對此感到不滿：「就算現在冷氣弄好還是不涼，你也看見我在流汗」。陳先生認為應該把5個出入口全數開放，「現在人流主要集主在3個出入口，如果有事起來，感染風險會更高」。他又指政府在街市重開方面的宣傳工作不足，很多街坊都不知道街市已重開，「以往我一天可以賣出十板豆腐，昨天預備了兩板，只賣出一板，另外一板需要丟掉」。

除加裝冷氣 沒改善街市內其他設施

鄰近街市出入口的豬肉店負責人黃先生則指，在街市內難以感受到冷氣，因為出入處並沒有門或門簾把外面分隔，「冷氣本來也不太涼，現時也一直向外流出」。他表示，很多街坊來到街市時均抱怨除了加裝冷氣外，內部並沒有任何改變，「除了加裝空調，地板、坑渠蓋都是和裝修工程前一樣」。

盼衛生署加派職員進行滅鼠工作

過往街市鼠患問題亦十分嚴重，雞檔檔主洪小姐認為，大圍街市在裝修工程後，的確較為乾淨。過往的鼠患問題亦暫時未有出現，「可能工程那幾個月把老鼠餓死吧」。昨天洪小姐收檔時，並未有發現有老鼠蹤跡。但她依舊擔心鼠患會再次出現，「因為之前很嚴重，但現時其他檔主也十分自律，好好清潔地方，所以再次爆發鼠患的機會應該不大」。同時，她希望日後衛生署能加派職員到場協助他們進行滅鼠工作。