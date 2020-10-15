公眾街市非接觸式付款一次性資助今起接受申請　每檔可獲5000元

食環署公布，第三輪「防疫抗疫基金」中的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃今日（15日）起接受申請，將為食環署轄下街市檔位（包括熟食檔位）租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助，用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，預計可惠及約1.2萬個食環署街市檔位租戶。

第三輪「防疫抗疫基金」中的公眾街市推廣非接觸式付款資助計劃今日（15日）起接受申請，將為食環署轄下街市檔位（包括熟食檔位）租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助。（資料圖片／廖雁雄攝）

食環署表示，考慮到街市運作的獨特性質，使用非接觸式付款在公眾衞生方面既可取，亦有助減低在街市環境中傳播病毒的風險，故為食環署轄下街市檔位（包括熟食檔位）租戶提供每檔劃一5,000元的一次性資助，用於支付為街市顧客提供最少一種非接觸式付款方式的初期安裝費用及服務和其他收費，而有關非接觸式付款方式須經由香港金融管理局監管的持牌銀行或儲值支付工具持牌人，或扣帳／信用卡計劃處理。計劃將於今年11月30日截止申請。

租戶在與服務提供者簽訂有關提供最少一種非接觸式付款方式的服務合約前，須向食環署提交申請並獲得原則上批准，然後提交已簽署並不少於兩年期的有效服務合約。食環署會進行巡查，確保有關安裝已經完成後會發放資助。

房委會轄下共有27個街市及五個熟食亭，共有約1,500個檔位。房委會表示，將因應資助計劃向轄下的街市和熟食檔位租戶發出邀請，歡迎所有這些檔位的租戶申請參與計劃。