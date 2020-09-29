袁國勇：共用物品如森林大火　籲勿碰街市檔毛巾　已去信醫管局

《港大抗疫最前線》團隊走訪四間街市魚檔，發現其中三個街市的大部份魚販確會提供共用毛巾，香港大學微生物學系講座教授袁國勇認為會增加交叉感染的風險。他今（29日）早在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，市民外出時最好自備物資，不要共用街市檔毛巾或其他器具，「共用情況喺疫症情況係唔要得，好似森林大火。」他又稱，醫院亦有共用器具情況，譬如一個病房共用一至兩個量血壓工具，他曾就此情況去信醫院管理局建議改善，又引述食物及衞生局局長陳肇始稱會考慮改變。

▼9月25日起重開處所及放寬措施▼

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抹完魚又摸毛巾，魚檔就會變疫症中心

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，以往他視察街時市，「魚檔執到好乾淨」，故當時未能發現共用物品情況；而市民梁先生觀察到魚檔抹手布的問題，同事接到他的來信後，便到四間街市魚檔視察，確實看見此情況。他又說，患者可能會用手抹口鼻，手部容易存在病毒，加上魚檔的低溫和濕度令病毒生存時間長，「抹完魚又摸毛巾，魚檔就會變疫症中心」。他續稱，武漢、北京及香港街市魚檔均曾出現疫症爆發，所以這次通知香港市民，外出時最好自備物資，不要共用街市檔毛巾或其他器具。他強調，「共用情況喺疫症情況係唔要得，就好似森林大火。」

曾去信醫管局建議改善

除了街市，他說醫院間中出現病毒爆發，而醫院亦有共用器具情況，譬如一個病房共用一至兩個量血壓工具。他透露，他曾就此情況去信醫管局建議改善，又引述食物及衞生局局長陳肇始稱會考慮改變。

袁國勇指，魚檔應該提供一次性紙巾給顧客擦手，減少交叉感染。（資料圖片／梁鵬威攝）

政府唔係咩都問專家

被問到政府會否放寬宗教及體育埸所的限聚措施，袁國勇直言「政府唔係咩都問專家」。他解釋，專家主要和政府講解科學及醫學原則，而社經、民生影響並非專家的專長。一般而言，他認為放寬措施須配合針對高危控制點，讓市民除下口罩時間減至接近零；倘市民要飲食，室內場所便需做好通風，譬如安裝抽氣扇及開窗，達至每小時換氣六次。