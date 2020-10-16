旅遊氣泡｜新加坡旅遊保險300元起　專家指加醫療保險享雙重保障

本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（15日）公布與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「航空旅遊氣泡」安排，恢復旅客往來。 出外旅遊存在風險，保險則成為人在異鄉的「救命符」。國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，據當年日本核輻射事件後，保險費用沒有增加，但相對地減少賠償金額，強調市民在購買旅遊保險前，必須細看條款。旅遊保險只涵蓋一般10多項的保障，認為旅客同時受醫療保險保障會更好。

羅少雄指，假設以數日計的新加坡旅行，旅遊保險一般而言收費為300至500元。（資料圖片）

旅遊及醫療保險雙重保障 能將損失減至最低

國際專業保險諮詢協會會長羅少雄指，假設以數日計的新加坡旅行，旅遊保險一般而言收費為300至500元。他提醒旅客前往新加坡前，需注意旅遊保險內的醫療保障，並必要細看條款，例如是否包括在當地確診的住院及醫療費用（住院現金保障），以及保障金額的上限。

羅續指，旅行或會出現難以想像的意外，例如與確診者乘搭相同航班，屆時或會不幸在當地隔離，因此亦需確保行程取消，以及延誤保障的長度。而世事難料，新冠肺炎病毒的潛伏期長，物件或機艙的表面亦能殘留病毒，旅客可能回港後才確診陽性，因此亦需注意回港後的覆診費用，以及有效時間的長度，是否包括在保險條款內。

羅又指，每張保單有各自的特色，在購買前須找專業人士詳細講解。他指旅遊保險只涵蓋10多項一般保障，認為旅客同時受醫療保險保障會更好，雙重保障可將損失減至最低。

問到保險公司會否專為旅遊氣泡推出產品，羅少雄認為可能性不大，但會補充新冠肺炎相關條款。（資料圖片）

保險費用或不變 但減少賠償金額

一般而言，風險愈大，保費亦隨之愈高。羅少雄指，現時旅遊氣泡的消息剛公布，前往新加坡的旅遊保險，仍未有具體數字及詳情。但他以當年日本核輻射事件後的情況推斷，認為保險費用未必增加，但相對地會減少賠償金額。因此他再次強調，市民在購買旅遊保險前，必須細看條款。「保費未必有改變，唔可能加，但條款金額有機會變低咗。」

問到保險公司會否專為旅遊氣泡推出產品，羅少雄認為可能性不大，但會補充新冠肺炎相關條款。他又指，目前疫情發展至全世界性，特區政府正與其他國家商討，相信將陸續與其他國家達成協議，認為新冠肺炎相關條款，遲早長期加入在保單內。「遲早一定整，事在必行！係睇先後次序點搞。」

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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旅行團參加人數多 檢測費用或降至500元

至於旅遊界立法會議員姚思榮今早於港台節目表示，根據兩地謹慎的作風，估計整個旅遊行程需檢測4次，避免交叉感染。他又指，若然旅行團的參加者較多，相信檢測費用可降至500元。

翻查新加坡政府網頁資料，本周三（14日）公布的最新醫院名單中，檢測費用最便宜為179坡元（約1,021港元），其餘大部分為200坡元（約1,141港元）。