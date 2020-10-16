旅遊氣泡｜旅行社東主協會稱幫助有限　市民憂旅行染疫︰好似賭博

本港新冠肺炎疫情有緩和跡象，商務及經濟發展局局長邱騰華昨日（15日）表示，昨日與新加坡達成原則性協議，將推行雙邊「航空旅遊氣泡」安排，恢復旅客往來。 香港旅行社東主協會會長葉慶寧今日（16日），分別於商台《在晴朗的一天出發》及港台節目《千禧年代》表示，除非香港能與大灣區通關，否則對業界幫助有限，又指近年來市民不通過旅行社，轉為在網上買機票及租酒店。而聽眾亦表示不會到新加坡旅行，擔心若不幸在新加坡確診後，不知道可如何順利回港，亦不清楚旅遊保險會否包括新冠肺炎。

旅行社東主協會會長葉慶寧表示，根據官方數字，新加坡來港的人數約40多萬一年，而香港往新加坡人數相比下更低。（資料圖片）

香港旅行社東主協會會長葉慶寧，今日亦分別於商台及港台節目接受訪問。他指，根據官方數字，新加坡來港的人數約40多萬名一年，而香港往新加坡人數相比下更低。他稱，旅行社同行得悉消息後，並沒有感到特別開心，認為沒什麼驚喜。他認為，在新加坡有親人或生意往來的市民，應對兩地互通感到最開心。若然旅行的費用高昂，相信沒什麼人願意參加旅行團，但他認為酒店或會較以往便宜，例如四星酒店從1千多元降至700元。

葉認為，若通關順利可讓其他疫情受控的國家，願意接受政府邀請。但他估計，現時兩地互通對旅行社幫助不大，因近年來市民不通過旅行社，轉為在網上買機票及租酒店，「所以你話有咩驚喜？」他指，除非香港能與大灣區通關，否則對業界幫助有限，「如果組團可以返大灣區，旅行社會即刻開心到跳起！」

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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聽眾何太亦認同葉慶寧的說法，她擔心若不幸在新加坡確診後，不知道可如何順利回港，亦不清楚旅遊保險會否包括新冠肺炎，「去新加坡好似賭博咁。」她又指，大家亦希望新加坡旅客到港後，獲賓至如歸的感覺，認為本港應先推動本地遊，待完善後接待外國旅客。節目主持人問到兩地互通後會否旅行，她直接拒絕，指飛機的環境密封有危險性，反而大讚香港風景美麗，最近更到大嶼山遊樂數天。

聽眾吳太亦表示拒絕到新加坡旅行，她解釋現時拍照需戴上口罩，影響旅遊體驗。她亦對72小時內的檢測證明結果感到擔心，指檢測沒問題，下一刻亦可能會感染到病毒，認為措施不可行，並反問「除咗旅行仲有冇其他替代品呢？」