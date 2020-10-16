新冠肺炎｜法國及俄羅斯新納入高風險地區　返港須交病毒陰性報告

本港現時把11個國家或地區列為高風險地區，包括英國、美國、印度等地。政府今天（16日）宣布，考慮到最新的公共衞生風險評估，以及疫情的變化和發展，食物及衞生局局長會新加入法國及俄羅斯為指明地區，生效日期為10月26日，令指明地區增至13個。

本港現時把11個國家或地區列為高風險地區，包括英國、美國、印度等地。 (資料圖片／梁鵬威攝)

食物及衞生局發言人表示，全球疫情目前越趨嚴峻，新增個案數字由3月底至5月中的每日7萬至10萬宗，6月底上升至每日約16萬至18萬宗，到7月底上升至每日22萬至29萬宗，至9月中進一步上升至每日24萬至32萬宗的新高，至今一直維持高企。鑑於全球疫情嚴峻，香港的入境防控措施不能鬆懈。

政府早前訂立《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章），就從極高風險地區到港人士實施檢測及檢疫條件，以減低他們為香港帶來的衞生風險。

食物及衞生局局長會刊憲將法國及俄羅斯新加入指明地區，生效日期為10月26日，並維持有效直至另行通知，合計地區有13區。較早前刊憲的11個指明地區為即孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非、英國及美國。

根據最新指明，到港人士如在登上從香港以外地區到達（或即將從香港以外地區到達）香港的民航飛機（指明飛機）的當日，或在該日之前的14日內，曾在上述指明地區停留，相關到港人士必須提供以下文件：

（一）一份由化驗所或醫療機構發出的中文或英文報告，當中載有相關到港人士姓名（所載有的姓名須與相關到港人士的有效旅遊證件所示姓名相同），並顯示以下資料： （a）相關到港人士已接受一項2019冠狀病毒病核酸檢測，而檢測樣本是在飛機的預定起飛時間前72小時內，取自相關到港人士的； （b）對該樣本進行檢測的是2019冠狀病毒病核酸測試；及 （c）相關到港人士的2019冠狀病毒病的檢測結果呈陰性；及 （二）如相關報告並非採用中文或英文或並無載有上述所有資料，須額外提交一份由該化驗所或醫療機構發出的中文或英文確認書，載有相關到港人士姓名（所載有的姓名須與相關到港人士的有效旅遊證件所示姓名相同）及全部上述資料，並與報告一併呈交；及 （三）一份中文或英文的證明文件，以顯示該化驗所或醫療機構屬ISO 15189認可，或獲所在的地方的政府的有關主管當局承認或核准；及 （四）相關到港人士在香港酒店預訂房間的中文或英文確認書，其租住期間為自相關到港人士抵達香港當日起計的不少於14日。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼