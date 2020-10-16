新冠肺炎｜心理衛生會宿舍社工確診　傳染期曾一行12人大埔踩單車

本港新冠肺炎疫情未止，衞生防護中心今日（16日）公布，截止今日凌晨新增7宗確診個案，包括一宗源頭不明本地個案。患者是28歲男社工，在心理衛生會李鄭屋中途宿舍工作。傳染期間，他與8名院友及其他同事，一行12人由沙田踩單車到大埔，期間有戴口罩。他們當中在沙田新城市廣場大家樂吃飯，他與其中一名同事同桌。另外，他亦曾到土瓜灣中華基督教播導會樂泉堂參加祟拜，並到高山劇場康姨小廚吃午飯。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，截止今日凌晨零時，本港新增7宗確診個案，當中6宗是輸入個案，另外一宗本地個案源頭不明。

沙田新城市廣場大家樂吃飯

心理衛生會李鄭屋中途宿舍一名28歲男社工確診，負責輔導工作，平日主要在辦公室，於10月12日最後一日上班。毗鄰的宿舍共有41院友，有需要時會去辦公室輔導。

他與家人同住在將軍澳景林邨，在傳染期曾經參與活動。他於10月11日曾去土瓜灣中華基督教播導會樂泉堂參加祟拜，上午的小組共有8人，下午的小組共有4人，期間有戴口罩。當日他曾與三名朋友，到高山劇場康姨小廚吃午飯，該些朋友被列作密切接觸者。

在10月12日，他與一名同事，接了8名院友、一名同事及兩名義工，一行12人由沙田踩單車到大埔，期間有戴口罩。他們在沙田新城市廣場大家樂吃飯，他與其中一名同事同桌。當日一同踩單車的所有人被列為密切接觸者，需入住檢疫中心。衞生防護中心正了解他曾在哪一間單車店租單車，張竹君提醒市民接觸共用物品後需洗手。

潛伏期間，他曾與一名朋友到將軍澳景林室外運動場打籃球，以及學結他。衞生防護中心會向教堂人士、宿舍的員工及院友派樣本樽。

四宗輸入個案來自印度

輸入個案方面，一名37歲女患者（第5215宗個案）於本月3日由馬爾他，經土耳其到港，在檢疫中心的第二個病毒樣本結果呈陽性。一名19歲女患者（第5218宗個案）於10月4日從尼泊爾到港，曾乘坐RA4099航班，第二個病毒樣本結果呈陽性。

四名患者於本月15日從印度到港，曾乘搭AI314航班，分別是25歲男子（第5217宗個案）、42歲女子（第5219宗個案）、41歲男子（第 5220宗個案）及6歲男子（第5221宗個案）。