姊弟戀風筒虐男案｜女被告無心理或精神病　稱已明性虐風險會注意

年齡相差7年的姊弟戀情侶，女方涉用剪刀傷男方胸口，又用風筒灼傷男方下體至起水泡，更用辣椒油塗在傷口上。案件因男方報警而被揭發，他在庭上又透露因床事未能滿足對方而多番受虐，女方早前被判定裁定4項傷人罪成。辯方今（16日）在九龍城法院引述報告指被告無精神或心理病，她現明白性虐待屬高風險行為，需尊重對方意願。暫委法官張天雁表示需時考慮，押後至下月2日判刑，在庭上聽取求情時落淚的被告繼續還押候判。

女被告麥凱晴（39歲），事發時任保險經紀，被控有意圖傷人、襲擊致造成身體傷害共5罪，指她於2018年5月至8月29日在跑馬地一單位內5度襲擊及惡意傷害32歲男事主X。她受審後被裁定4項有意圖傷人罪成，襲擊致造成身體傷害罪則不成立。

被告麥凱晴求情稱己明白性虐風險，需尊重對方意願。(資料圖片)

被告以後會注意性虐風險

法庭早前為被告索取精神科、心理及背景報告。辯方引述報告指，被告沒有患上精神或心理病，不需接受住院治療，但建議就壓力處理及風險管理能力作跟進輔導。此外，報告指被告不會對自己及他人構成危險。心理醫生向被告表示，性虐待屬於高風險行為，需對方明確同意，及尊重對方意願。辯方稱被告現已明白，會加以注意。

求情指施襲工具是是居家物品

辯方形容此案有如家暴案件，兩人雖未結婚，但被告認定事主是真命天子，同居的兩人也有結婚打算。辯方強調，被告犯案是因為在關係中感到挫折及憤怒，又指事主傷勢輕微，現已痊癒，未受到永久傷害；被告沒有事先準備武器傷害對方，用以施襲的風筒及剪刀都是居家物品。

被告麥凱晴向前男友X相識至施虐的經過

+ 8 + 8 + 8

被告原本月入5萬

辯方又稱被告承受巨大壓力，指案件受傳媒報道，其照片亦被上傳至社交媒體。此外，原本月入5萬的她今年7月遭僱主解約，為了生活及支付訟費，需沽出物業，她被定罪後，不可重操舊業或從事金融行業，盼法庭以不多於3年監禁作為量刑起點。

控方不同意事主傷勢輕微，並指被告雖然無事先施準備武器，但她明知這樣做會傷害到事主，不同意她毫無準備。

案件編號：DCCC1193/2018