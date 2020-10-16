新冠肺炎｜食環署派員到堅尼地城酒吧區派樣本瓶　周末到太子蘇豪

新冠肺炎疫情反彈，食物環境衞生署上周五起一連三天到中環蘭桂坊、尖沙咀諾士佛臺及灣仔駱克道派發樣本瓶予酒吧區的員工及顧客。 食環署本周繼續有關措施，改為到堅尼地城、太子及蘇豪酒吧區，今晚率先在堅尼地城酒吧區派發樣本瓶，以及於爹核士街附近停泊流動車輛。 不過，上周食環署於酒吧區派出2,100個樣本瓶，僅收回當中4成。

圖示檢測承辦商今日晚上在爹核士街附近停泊流動車輛。 （政府新聞處圖片）

食環署公布，今晚起一連三晚會繼續安排檢測承辦商「Prenetics Limited」前往酒吧區派發樣本瓶，並會在酒吧區附近停泊流動車輛，鼓勵酒吧及酒館的從業員及顧客接受自願性質的病毒檢測。



檢測承辦商今晚於堅尼地城酒吧區派發樣本瓶，以及於爹核士街附近停泊流動車輛，並於明晚及星期日晚分別前往太子及蘇豪酒吧區派發樣本瓶。

圖示檢測承辦商今日晚上於堅尼地城一酒吧派發樣本瓶。 （政府新聞處圖片）

檢測承辦商會向酒吧及酒館從業員派發樣本瓶收集深喉唾液樣本，並會於隨後一至兩日收回樣本進行檢測。此外，檢測承辦商亦會向有意參加檢測的酒吧及酒館顧客派發樣本瓶。顧客可於17至19日上午9時至下午5時自行將樣本交回檢測承辦商停泊於鰂魚涌海澤街的流動收集車。呈現初步陽性的樣本會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢以確認結果，確診個案會由衞生防護中心跟進並公布。



另外，食環署早前公布為高接觸群組提供自願性質的免費病毒檢測服務，網上登記截止日期延長至10月31日。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼