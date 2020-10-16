新冠肺炎｜食環署推自願申報每小時換氣量計劃　鼓勵餐飲處所參加

新冠肺炎疫情反彈，有專家指出，本港食肆應該改善通風，每小時最好換氣6次。 食物環境衞生署今天（16日）公布，推出餐飲處所換氣量自願申報計劃，並設立網上平台，讓持牌餐飲處所申報其處所通風系統每小時的換氣量或已安裝空氣淨化設備的資料，以便市民識別已達致專家顧問建議的餐飲處所。

有專家指出，本港食肆應該改善通風，每小時最好換氣6次。 （資料圖片／余俊亮攝）

食環署發言人表示，為達致更佳防疫效果，專家顧問建議餐飲處所應加強空氣流通至每小時最少能換氣6次，若尚未達致建議水平，餐飲處所可在其座位間設置符合相關規格的空氣淨化設備作為替代方案。



食環署稱，部分持牌餐飲處所現有設置的通風系統已經達到專家顧問建議的換氣量。為使市民能清楚識別相關的餐飲處所，食環署設立網上平台，讓持牌餐飲處所自願申報其處所通風系統的每小時換氣量及／或已安裝空氣淨化設備的資料。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼

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持有食環署簽發的普通食肆、小食食肆、水上食肆及工廠食堂牌照的持牌人，可由今日起至12月31日透過網上平台自願申報其持牌處所換氣量已達到每小時至少6次的建議的資料，並須同時提交註冊專門承建商（通風系統工程類別）發出的證明書，資料經確認後會顯示於食環署網頁的持牌處所名單。此外，網上平台亦設有換氣量計算機，方便持牌人初步計算其處所通風系統的換氣量。

發言人表示，尚未達到有關換氣量的餐飲處所，可安裝符合規格的空氣淨化設備，於處所加裝具備紫外線C（UV-C）或UV-C結合高效顆粒空氣過濾技術（HEPA）的設備，以加強防疫效果。餐飲處所自願申報有關安裝空氣淨化設備的資料亦會顯示於食環署網頁的持牌處所名單，供市民參考。