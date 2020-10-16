新冠肺炎｜張竹君：荃灣帝盛等待檢測結果中心將完約　或需換酒店

新冠肺炎疫情反彈，本港今日（16日）錄得7宗確診個案，當中1宗為無源頭本地感染個案，另有多於10宗初步確診個案。 網上有傳，青衣一間酒店將被徵用作等待檢測結果中心，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上表示，據知荃灣帝盛酒店的合約將到期，或需要更換酒店，但現時未有詳情。 她又呼籲，於本月9日及10日曾觀看香港管弦樂團音樂會演出、共1400名觀眾應到臨時檢測中心作病毒測試。

香港酒店工會在社交網站表示，青衣一間酒店將於下周一（19日）改為等待檢測結果中心，為期三個月；並有其他姊妹酒店員工需要前往協助，惟未知確實總人數。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於記者會上指，據她所知荃灣帝盛酒店被徵用作「等候檢測結果中心」的合約差不多到期，或有需要更換酒店，但目前未知詳情。她指，「等候檢測結果中心」的人員需要跟從防控感染指引。

日前香港管弦樂團低音單簧管外籍樂手Lorenzo Antonio Iosco確診新型肺炎，曾演出兩場音樂會涉及共1400名觀眾。張竹君指，由於沒有觀眾名單，呼籲觀眾應到臨時檢測中心作檢測。至於早前有員工確診的尖沙嘴帝苑酒店，張竹君指，衞生署取得從9月30日起的住客名單，並已透過電話發送短訊通知，呼籲他們前往臨時檢測中心作檢測；當中部分住客只入住一至兩日，而部分長住的住客已做測試。她指，日前稱向200多名住客派發樣本瓶，因涉及的住客回覆指希望寄樽給他們，現時仍未收齊樣本瓶。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼