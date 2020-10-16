新冠肺炎｜4檢測中心今為2959人採樣　僅餘梁顯利中心周末運作

新冠肺炎疫情反彈，政府於4區設立臨時檢測中心，今天單日為2,959名市民採樣，而已化驗的樣本累計有11,865個。灣仔、葵青、九龍城的檢測中心明天起會關閉，而油尖旺梁顯利油麻地社區中心臨時檢測中心則會繼續開放至後日（18日，星期日）。

政府於4區設立臨時檢測中心，今天單日為2,959名市民採樣，累計合共為14,824人採樣，而已化驗的樣本累計有11,865個。

灣仔臨時檢測中心設於港灣道體育館，今日為809人採樣作檢測 ;

葵青臨時檢測中心設於石籬社區會堂，今日為547人採樣作檢測；

九龍城臨時檢測中心設於啟德社區會堂，今日為496人採樣作檢測；

油尖旺臨時檢測中心設於梁顯利油麻地社區中心，今日共為1,107人採樣作檢測。

油尖旺臨時檢測中心設於梁顯利油麻地社區中心。 （資料圖片）

醫院管理局診所改為上午下午派樣本包

政府經檢視各臨時檢測中心的使用情況及市民對檢測服務的需求後，決定灣仔、葵青及九龍城臨時檢測中心將於明日起停止運作；而油尖旺臨時檢測中心則會延長開放至後日，時間為每日上午8時至下午1時30分及下午2時30分至晚上8時，提供免費採樣檢測服務。

此外，為方便更多市民接受病毒檢測服務，醫院管理局46間普通科門診診所派發深喉唾液樣本收集包的時間，已延長至星期一至五上午９時至下午1時及下午2時至5時。46間醫管局普通科門診診所於今日共派出超過1,600個樣本包。

▼10月2日起重開處所及放寬措施▼