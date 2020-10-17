旅遊氣泡｜陳肇始：將探討機場設化驗室　助縮短檢測時間

本港和新加坡就「旅遊氣泡」達成原則性協議，到港旅客入境時須做病毒檢測。食物及衞生局局長陳肇始今天（17日）在商台節目《政經星期六》上表示，將探討私營化驗所在機場提供檢測服務，縮短檢測時間，會為旅客出行帶來好處，政府歡迎更多私營化驗所提供相關服務。 另外，她表示，政府當局正和內地商討落實健康碼的條件和時間，本港就控制疫情努力創造條件。

食物及衞生局局長陳肇始表示，如果有私營化驗所在機場提供檢測服務，縮短出行時間會帶來好處。（李澤彤攝）

本港和新加坡就「旅遊氣泡」達成原則性協議，到港旅客上機前和入境時須做病毒檢測，陳肇始指，在機場設立實驗室或檢測點是大勢所趨。對於一些方便，以及等候結果時間短的檢測方法，政府表示歡迎。如果有私營化驗所在機場提供檢測服務，加快檢測，有助縮短旅客出行時間，會帶來好處。

有見於將來疫情穩定，當局需要檢視現時在邊境的檢測模式，陳肇始續說，會探討可否在口岸附近設實驗室，現時有很多快速測試，但最重要是符合標準與否，以免有「走漏」的風險。她表示，政府持開放態度，而上述做法尚待研究，會盡力就「旅遊氣泡」考慮。

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她表示，當局正與內地商討落實健康碼的條件和時間，本港正就控制疫情努力創造條件。